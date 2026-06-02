A EMS lança o Ozivy, a primeira semaglutida sintética no Brasil após o fim da patente, com preço inicial de R$ 287 mensais. O medicamento é aprovado pela Anvisa para o tratamento de diabetes tipo 2 e é mais acessível que o Ozempic.

A EMS lança o Ozivy , a primeira semaglutida sintética no Brasil após o fim da patente, com preço inicial de R$ 287 mensais. O medicamento é aprovado pela Anvisa para o tratamento de diabetes tipo 2 e é mais acessível que o Ozempic , custando R$ 452 a R$ 497 fora de programas de adesão.

A introdução de genéricos pode reduzir preços em até 60%. O Ozivy é produzido na fábrica de Hortolândia, São Paulo, e é comercializado em apresentações com uma e duas canetas por embalagem. A farmacêutica terá uma condição especial para os pacientes que aderirem ao Programa Vida + Leve, do EMS Saúde, que terá um valor de R$ 861 para os três primeiros meses de tratamento, ou seja, R$ 287 por mês.

O objetivo da EMS é ampliar o acesso da população a terapias modernas, produzidas com os mais elevados padrões de qualidade e segurança. A implantação da plataforma de peptídeos, usada também para as canetas Olire e Lirux, à base de liraglutida, recebeu investimentos superiores a R$ 1,2 bilhão. A indicação aprovada do Ozivy é para o tratamento de adultos com diabetes tipo 2 insuficientemente controlado, como adjuvante à dieta e exercício.

O remédio é também um injetável semanal e precisa ficar armazenado em geladeira a temperaturas de 2 °C a 8 °C antes e depois de iniciado o tratamento. O Ozivy é a primeira caneta de semaglutida sintética liberada para comercialização no Brasil e é considerado um análogo sintético, pois é feito por síntese química e compartilha características e riscos de fabricação relacionados às duas categorias de medicamentos biológicos e análogos sintéticos.

A aprovação do Ozivy apenas foi possível graças ao fim da patente da semaglutida no Brasil, em março, e o medicamento é sujeito à prescrição de receita médica em duas vias. A semaglutida sintética é um medicamento que simula a ação do hormônio GLP-1 no corpo, estimulando a produção de insulina no pâncreas, reduzindo a velocidade da digestão da comida no estômago e ativando a sensação de saciedade no cérebro, levando à perda de peso.

A EMS espera que a introdução do Ozivy aumente o acesso a tratamentos modernos e que a produção em larga escala permita reduzir os preços em até 60%





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