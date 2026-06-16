A apuração da eleição presidencial no Peru continua em curso, com Keiko Fujimori e Roberto Sánchez disputando o voto. Com 98,55% das urnas apuradas, Keiko tem 50,051% dos votos válidos contra 49,949% de Sanchez.

A disputa eleitoral no Peru entre Keiko Fujimori e Roberto Sánchez continua apertada. Com 98,55% das urnas apuradas, Keiko tem 50,051% dos votos válidos contra 49,949% de Sanchez.

A apuração segue em curso e a divulgação do resultado final pode demorar dias. A votação no Peru é feita com cédulas de papel e o país tem 27,33 milhões de eleitores aptos a votar. Keiko Fujimori concorre pelo partido Força Popular e é filha do ex-presidente Alberto Fujimori. Ela disputa a presidência pela quarta vez e obteve 17,2% dos votos válidos no primeiro turno.

O deputado Roberto Sánchez, do Juntos pelo Peru, chegou ao segundo turno após obter 12% dos votos no primeiro turno. A base de apoio de Sánchez é identificada majoritariamente em zonas rurais e áreas afastadas das regiões urbanas. As eleições de 2026 registraram um recorde de 35 candidatos à presidência no primeiro turno e o processo ocorre em um cenário no qual o Peru registrou 9 presidentes em 10 anos.

Dados de pesquisas indicam que 90% dos peruanos manifestam pouca ou nenhuma confiança no governo e no Congresso Nacional. Além disso, apenas 10% dos peruanos afirmam estar satisfeitos com a democracia no país, situação que pesquisadores classificam como uma 'desconfiança crônica'





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