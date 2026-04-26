A Dança Entre o Desejo e o Contentamento

Uma reflexão sobre a natureza do desejo, a busca pela satisfação e a importância de encontrar a felicidade no presente, abandonando a busca incessante por algo mais.

Existe uma dualidade temporal intrínseca à experiência humana: o tempo do desejo e o tempo que o sucede. Quando um desejo é satisfeito, ele se transforma no tempo do depois do desejo, um período que se questiona se será preenchido pela busca incessante por novos anseios ou pela serenidade da satisfação .

Este último, o tempo da satisfação, é a marca da maturidade, da capacidade de apreciar a beleza do presente, de abandonar a busca frenética por algo indefinido e de não alimentar uma sede que pode ser naturalmente apaziguada. A paixão, por outro lado, é um estado de descontrole emocional, um tempo intenso que se manifesta quando e como se apresenta.

O restante do tempo, a maior parte, é preenchido pela espera, pela lembrança de momentos em que nos sentimos invisíveis, ausentes mesmo quando presentes em outros lugares que não o epicentro da paixão. É comum, nesses momentos, inventarmos justificativas para a tristeza, para a distração, proferindo palavras vazias e escondendo a dor nas profundezas do nosso ser. A paixão, em sua essência, é dor; caso contrário, é pura satisfação.

A verdadeira compreensão reside em reconhecer o valor do tempo da satisfação, do amor leve, do despertar sem a excitação constante do novo, da execução impecável de tarefas sem a necessidade de grandes celebrações. Essa compreensão é o fruto de quem aprendeu a encontrar a felicidade no ordinário, na simplicidade do dia a dia. No tempo da compreensão, o desejo perde sua força propulsora, suas asas.

Reconhecemos nossa natureza terrena e a necessidade de abandonar a busca insana por voos ou ascensões sem propósito. A promessa de uma paisagem diferente após o esforço de imaginar a perfeição, de criticar o que já existe e de sentir a própria insuficiência, revela-se ilusória. As paisagens belas se revelam também nas planícies, e o voo pode ser experimentado através da gratidão e da contemplação.

A infância é um período repleto de desejos e medos, especialmente o medo do desaparecimento, mesmo em brincadeiras simples. Com o crescimento, aprendemos que os objetos de desejo não deixam de existir quando não estão à vista, que podemos compartilhar e seguir em frente, que existem alternativas e que nem tudo é objeto de desejo.

É importante preservar a criança interior, com sua alegria, sua capacidade de amar e sua crença na bondade do mundo, mas também abandonar o egoísmo e a dificuldade em compartilhar ou deixar ir. O tempo do desejo precede a compreensão de que a busca incessante por novos anseios pode levar ao vazio. O vazio é ausência, e algumas ausências são benéficas, enquanto outras nos desanimam. O desejo, embora pareça nos animar e dar propósito, é apenas uma ilusão.

A alma, em sua essência, é maior e sobrevive ao desejo, aprendendo a encontrar a satisfação e o contentamento. O tempo que se segue ao desejo, seja ele o desejo da infância ou o desejo adulto por algo específico, pode ser um tempo de contentamento se aprendermos com a experiência. Ou, alternativamente, pode ser um tempo de busca incessante por novos desejos, como se a felicidade dependesse da constante aquisição.

Refletir sobre nossos desejos é um exercício valioso, e lembrar daqueles que já se foram nos ajuda a liberar os que ainda nos aprisionam, permitindo-nos caminhar mais levemente em direção ao contentamento. Um contentamento que se manifesta na gratidão ao abrir os olhos a cada novo dia, na aceitação de que não precisamos ter tudo para sermos felizes e na sabedoria de não nos autodestruir na busca por algo inatingível.

O contentamento não reside no outro, mas na simples sensação de existir, de estar presente no momento. E isso é tudo o que precisamos





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