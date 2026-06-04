A culpa não é só dos pais: 5 fatores que definem o que vai no prato das crianças

Uma pesquisa do Instituto Pensi revela que a alimentação infantil é influenciada por fatores além do ambiente doméstico, como preços dos alimentos, jornada de trabalho dos pais, publicidade e exposição às telas.

A alimentação infantil é influenciada por fatores além do ambiente doméstico, como preços dos alimentos, jornada de trabalho dos pais, publicidade e exposição às telas.

A responsabilidade não deve recair apenas sobre as famílias, especialmente as mães, mas sim ser vista como um desafio coletivo, exigindo políticas públicas que promovam a acessibilidade e a educação alimentar nas escolas. A pesquisa do Instituto Pensi revela que a escola é um dos espaços mais importantes para a alimentação infantil, onde as crianças podem aprender sobre alimentação saudável e desenvolver hábitos alimentares positivos.

Os depoimentos das famílias participantes da pesquisa indicam que as crianças exercem forte influência sobre o carrinho de compras e que os pais e mães tentam garantir refeições com alimentos saudáveis, mas enfrentam dificuldades diante dos pedidos por marcas específicas, embalagens coloridas e alimentos vistos na internet ou associados a momentos de lazer. A publicidade de alimentos ultraprocessados é uma das principais causas do consumo desses produtos entre as crianças, que podem ser vistos como um atalho na rotina das famílias.

De acordo com o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI-2019), 80,5% das crianças de seis a 23 meses consomem ultraprocessados, e entre as crianças de 24 a 59 meses, esse percentual chega a 93%. A pesquisa do Instituto Pensi destaca a importância de proteger as crianças da publicidade de alimentos ultraprocessados para garantir ambientes saudáveis e prevenir obesidade e doenças crônicas





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