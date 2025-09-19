A 'Crise dos 20': Insegurança, Redes Sociais e a Busca por Autoconhecimento na Adultez Emergente

Jovens enfrentam a 'crise dos 20 anos', marcada por insegurança, comparações nas redes sociais e pressão. Especialistas destacam a importância do autoconhecimento e oferecem orientações para lidar com essa fase de transição.

A insegurança, as comparações nas redes sociais e a pressão por resultados são elementos marcantes na fase conhecida como “ adultez emergente ”, um período de transição que afeta muitos jovens. Especialistas, no entanto, apontam que essa fase também oferece oportunidades significativas de autoconhecimento e crescimento pessoal.

A “crise dos 20 anos”, tema recorrente em discussões online e offline, manifesta-se através de sentimentos de insegurança, medo do futuro e uma sensação de estagnação, impulsionados pela pressão social e pela onipresença das redes sociais. Essa fase, ainda sem um termo formalmente estabelecido, é descrita como a “infância da vida adulta” por muitos criadores de conteúdo voltados para essa faixa etária. A iniciativa O Irineu, do GLOBO, oferece aplicações de inteligência artificial aos leitores, com todo o conteúdo produzido sob supervisão de jornalistas.\A “adultez emergente” é um período complexo, muitas vezes comparado a outras crises etárias, como a crise da meia-idade. Matheus Karounis, doutor em psicologia clínica e professor da PUC-Rio, explica que o termo simboliza os receios da geração atual em relação ao futuro, especialmente diante das crescentes exigências da sociedade. Dados de um estudo da Kantar Ibope Media revelam mudanças significativas nos comportamentos dos jovens, como o aumento de 137% no número de jovens que deixam a casa dos pais após os 25 anos, e um aumento de 69% no investimento em educação em universidades por pessoas entre 20 e 34 anos. Essas estatísticas demonstram diferenças monetárias em comparação com gerações anteriores. Karounis ressalta que muitos jovens questionam o modelo de vida adulta de seus pais, que frequentemente envolve múltiplos empregos e longas jornadas de trabalho, buscando um equilíbrio maior entre vida profissional e pessoal. As diferenças geracionais geram estranhamento e questionamentos sobre os sentimentos dos jovens, que muitas vezes são julgados por gerações anteriores. A falta de validação desses sentimentos pode levar a problemas de saúde mental, como depressão, especialmente em um mercado de trabalho competitivo e ambientes pouco acolhedores. Além disso, a neurociência explica que o cérebro ainda está em processo de amadurecimento aos 20 anos, principalmente nas áreas responsáveis pelo planejamento e controle emocional, influenciando a forma como os jovens lidam com as pressões da vida.\A influência das redes sociais e as comparações constantes são fatores cruciais nessa fase. O neuropsicólogo Pedro Lucas, em seu canal no YouTube, aconselha os jovens a diminuir o consumo de redes sociais e a focar no autoconhecimento. Ele destaca que as redes sociais potencializam as comparações, já que os jovens se comparam com pessoas com as quais não possuem vínculos. Essa comparação constante gera ansiedade e pressão para alcançar determinados padrões. Os especialistas enfatizam que a criação recebida na infância e os valores transmitidos influenciam a forma como os jovens lidam com a “crise”. Madu Cerca, analista de eventos de 25 anos, relata que sentiu medo do futuro aos 20 anos, sentimento que persiste até hoje, impulsionado pela pressão de “arrumar a vida” em um curto espaço de tempo. Essa pressão, no entanto, é apenas uma convenção social, e os especialistas incentivam os jovens a buscar o autoconhecimento, a terapia e a reduzir as comparações para lidar com a “crise dos 20 anos” de forma mais saudável e construtiva, aproveitando a fase como uma oportunidade de crescimento





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Adultez Emergente Crise Dos 20 Insegurança Redes Sociais Autoconhecimento

Brasil Últimas Notícias, Brasil Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Lula sanciona lei contra adultização infantil nas redes sociaisLei de Lula estabelece regras para proteger crianças e adolescentes nas redes sociais, com multas e suspensão para quem descumprir. Entenda!

Consulte Mais informação »

O que está em jogo nas propostas enviadas ao Congresso sobre redes sociaisPL da Adultização foi sancionado por Lula. Governo tem mais dois projetos para parlamentares analisarem.

Consulte Mais informação »

Lei da Adultização: entenda o que muda nas redes sociais após sanção de LulaTexto prevê meios de controle para que pais e responsáveis restrinjam a visibilidade de conteúdos, limitem a comunicação direta entre adultos e menores e definam tempo de uso

Consulte Mais informação »

Ex-atriz de Pantanal se declara para namorada nas redes sociais: 'É o meu amor'Casal se conheceu por meio de amigos em comum e nutre afeição pela natureza, viagens e carnaval

Consulte Mais informação »

Apresentadoras ‘desapareceram’ após demissão da TV e não querem contato nas redes sociaisRaquel Novaes, Monalisa Perrone e Ana Paula Couto estão entre as âncoras que optaram por tomar outro rumo na vida

Consulte Mais informação »

Cristiano Ronaldo sai em defesa de companheiro nas redes sociais: ‘Não sabem nada’Em suas redes sociais, o craque Cristiano Ronaldo saiu em defesa de seu companheiro de equipe e da Seleção de Portugal.

Consulte Mais informação »