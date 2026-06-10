A Copa do Mundo de 2026: novidades e ineditismos

A Copa do Mundo de 2026 é uma edição inédita da competição, com 48 seleções e 12 grupos, e um recorde de 104 jogos. Além disso, é a primeira vez que a Copa tem três países-sede, o que representa um grande desafio logístico.
A Copa do Mundo de 2026 é uma edição inédita da competição, com 48 seleções e 12 grupos, e um recorde de 104 jogos. Além disso, é a primeira vez que a Copa tem três países-sede, o que representa um grande desafio logístico.
A Fifa trabalhou com pesquisadores para desenvolver um gramado que se comporte da mesma forma em diferentes condições climáticas, e agora está sendo testado em 16 estádios da Copa. Os jogadores já estão se acostumando com o novo gramado e também precisarão se adaptar a novas regras para fazer a bola rolar no campo. A substituição terá cronômetro de 10 segundos, e os jogadores que receberem atendimento médico dentro de campo precisarão esperar um minuto fora do jogo para voltar.
Além disso, a parada para hidratação será obrigatória a partir de agora, e os jogadores terão 3 minutos para aliviar o calor a cada 22 minutos de jogo. A festa de abertura da Copa está garantida, e Shakira já está pronta para unir os dois mundos: do futebol e da música. Anitta também estará no show de abertura dos Estados Unidos, em Los Angeles.
Cada seleção terá a sua música oficial, e a final da Copa terá um show de intervalo comandado pela Rainha do Pop, Madonna
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