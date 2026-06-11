A Copa do Mundo de 2010 marcou a primeira vez que a África do Sul sediou o torneio, e o confronto inaugural entre os donos da casa e a seleção do México carregava o peso simbólico de provar a capacidade organizativa do país e, acima de tudo, celebrar o orgulho de uma nação que havia superado as cicatrizes profundas do regime do Apartheid sob a liderança inspiradora de Nelson Mandela.

Favorite o Lance! no Google Siphiwe Tshabalala e seus companheiros de seleção celebram o primeiro gol da Copa do Mundo de 2010 com a tradicional dança coletiva que virou símbolo da competição.

A Copa do Mundo de 2010 marcou a primeira vez que a África do Sul sediou o torneio. Resumo supervisionado pelo jornalista! O dia 11 de junho de 2010 não foi apenas uma data de abertura no calendário do futebol internacional; foi o ápice de um processo de transformação social, política e cultural para todo o continente africano.

Pela primeira vez na história secular das Copas do Mundo, a Fifa rompia com o tradicional eixo Europa-Américas para conceder à África do Sul o direito de abrigar o maior espetáculo da Terra. O confronto inaugural entre os donos da casa e a seleção do México carregava o peso simbólico de provar a capacidade organizativa do país e, acima de tudo, celebrar o orgulho de uma nação que havia superado as cicatrizes profundas do regime do Apartheid sob a liderança inspiradora de Nelson Mandela.

O Lance! relembra África do Sul 1 x 1 México na Copa do Mundo de 2010. Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte Joanesburgo transformou-se no epicentro emocional do planeta bola naquela ensolarada tarde de sexta-feira. Diante de mais de 84 mil espectadores que coloriram as arquibancadas do imponente Estádio Soccer City de amarelo e verde, a atmosfera construída pelos torcedores locais atingiu níveis de vibração poucas vezes vistos no esporte.

O som incessante, agudo e ensurdecedor das vuvuzelas gerava uma vibração contínua que ecoava pelo gramado, funcionando como um autêntico décimo segundo jogador para os anfitriões e um teste de nervos severo para os visitantes. Para a seleção da África do Sul, a partida representava o maior desafio de sua história recente dentro das quatro linhas.

Sob o comando técnico do experiente treinador brasileiro Carlos Alberto Parreira, a equipe passou por uma intensa maratona de preparação física e tática nos meses anteriores, focando no brio e na velocidade de transição. Havia uma enorme cobrança estatística pairando sobre o elenco: manter a escrita histórica de que nenhuma seleção anfitriã jamais havia sido eliminada na primeira fase de uma Copa do Mundo





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