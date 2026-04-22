A Concentração Excessiva de Poder e o Desequilíbrio no Futebol Brasileiro

Análise sobre como a crescente centralização de poder nas mãos dos treinadores no futebol brasileiro, impulsionada pelas redes sociais e pela falta de voz dos clubes, leva a ciclos curtos, desgaste acelerado e um modelo disfuncional.

Na gestão , a concentração excessiva de poder em uma única figura inevitavelmente leva à perda do equilíbrio. No futebol brasileiro , essa dinâmica tem se intensificado nas últimas décadas, impulsionada pela ascensão das redes sociais e pela mudança na percepção do papel do treinador.

O que antes era uma função focada no desempenho técnico e tático da equipe, transformou-se em um protagonismo multifacetado, onde o treinador se torna o centro da narrativa, o alvo de análises constantes e o porta-voz do clube. Essa transição, iniciada com figuras como Milton Neves, marcou o início de uma era onde o espetáculo e a opinião pessoal superaram a análise objetiva e o processo estratégico. Atualmente, a presença do treinador é onipresente.

Ele está em todas as plataformas digitais, participando de debates, sendo julgado em tempo real e tendo sua imagem constantemente reconstruída a cada partida. Além da responsabilidade pelo desempenho em campo, espera-se que ele exerça influência em todos os aspectos do clube, desde o ambiente interno até as decisões estratégicas que, muitas vezes, extrapolam sua função original.

Essa ampliação de responsabilidades, naturalmente, se reflete em uma remuneração cada vez mais alta, impulsionada pela urgência dos resultados, pelas expectativas elevadas e pela falta de critérios estruturais consistentes. O mercado de treinadores no Brasil inflacionou de forma significativa, criando um cenário de alta exposição, alto poder e alta remuneração.

No entanto, essa dinâmica, embora amplamente aceita e até incentivada, apresenta um agravante preocupante: a renúncia dos clubes à sua própria voz. Ao transferir ao treinador a responsabilidade não apenas pela parte técnica, mas também pela narrativa, pelo posicionamento institucional e pela defesa do clube, os dirigentes abrem mão de um ativo fundamental para a estabilidade e a identidade da instituição.

O treinador se torna, assim, um porta-voz, um escudo e, em alguns casos, um para-raio, absorvendo toda a pressão e a responsabilidade por eventuais fracassos, mesmo que estes sejam resultado de um modelo disfuncional. Um exemplo claro dessa distorção é a forma como a seleção brasileira é referida: a seleção do treinador Carlo Ancelotti, e não a seleção brasileira.

Essa aparente sutileza revela a institucionalização de um modelo onde o indivíduo se sobrepõe à estrutura, onde o cargo depende mais da figura do treinador do que do sistema que o sustenta. Quando o treinador concentra todo o poder, ele também absorve toda a pressão, a expectativa, o desgaste e, inevitavelmente, a responsabilidade pelo fracasso de um modelo que não foi ele quem criou.

O resultado é um ciclo vicioso de ciclos curtos, desgaste acelerado e uma sensação constante de recomeço. Não por falta de capacidade dos treinadores, mas por excesso de concentração de responsabilidades. A questão central não é por que os treinadores não duram, mas por que insistimos em colocá-los em uma posição onde ninguém deveria estar.

A persistência desse modelo disfuncional se deve, em parte, à facilidade com que a responsabilidade concentrada em uma única figura pode ser substituída, criando uma ilusão de solução rápida para problemas complexos. No entanto, essa abordagem superficial impede a construção de um sistema sólido e sustentável, baseado em critérios claros, planejamento estratégico e uma distribuição equilibrada de responsabilidades





Lance! / 🏆 30. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Futebol Brasileiro Treinadores Gestão Redes Sociais Responsabilidade

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

‘Cada empresa deve poder encontrar suas próprias soluções para escala’, diz Chieko Aoki sobre 6×1Fundadora da Blue Tree Hotels explica que a medida, se aprovada, vai desorganizar arranjos que atualmente favorecem mulheres com filhos que trabalham na rede

Read more »

Em Lisboa, mulheres brasileiras redesenham a linguagem do poderSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

La investigación que nació muerta por el poder de ‘Los Pancetas’ en el PP de AyusoAna Millán, vicesecretaria del partido en Madrid, recibió el encargo de corroborar una denuncia de acoso sexual y laboral contra el alcalde de Móstoles a pesar de tratarse de un amigo personal

Read more »

Concentração de poder nas mãos dos líderes em IA cresce e preocupaSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Barbie Bangu é você? Inês Brasil põe à venda casa rosa choque que ganhou de ex-marido alemão: vídeoCantora anunciou imóvel na Zona oeste do Rio para poder investir em outro

Read more »

Pedagoga brasileira denuncia xenofobia e abuso de poder após demissão em PortugalPriscila Brandão acionou o Ministério Público português alegando ter sido demitida de um instituto público por usar o português do Brasil. O caso envolve acusações de assédio e ameaças à permanência de sua família no país.

Read more »