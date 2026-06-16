A China se torna líder na indústria de robótica, superando o Japão

A China emergiu como líder na indústria de robótica, superando o Japão, devido à sua capacidade de produzir peças em larga escala e a preços competitivos, impulsionada pela indústria de veículos elétricos. Empresas chinesas como a Unitree Robotics dominam o mercado com robôs humanoides acessíveis. A crescente presença da China é reforçada por investimentos robustos e uma rede de fornecedores eficiente, tornando quase inevitável a utilização de componentes chineses na construção de robôs.

A China emergiu como líder na indústria de robótica, superando o Japão, devido à sua capacidade de produzir peças em larga escala e a preços competitivos, impulsionada pela indústria de veículos elétricos .

Empresas chinesas como a Unitree Robotics dominam o mercado com robôs humanoides acessíveis. A crescente presença da China é reforçada por investimentos robustos e uma rede de fornecedores eficiente, tornando quase inevitável a utilização de componentes chineses na construção de robôs. O Japão, que liderou o mundo da robótica por décadas, agora enfrenta desafios para encontrar espaço no mercado dominado por concorrentes chineses.

Investidores incentivaram as empresas japonesas a encontrar nichos nos quais possam competir, mesmo sem conseguir igualar os preços das companhias chinesas. A China vem fabricando e instalando robôs industriais em um ritmo sem paralelo no mundo, com mais de dois milhões de robôs em operação em fábricas chinesas em 2024. A liderança da China na corrida para construir robôs que se movem e agem como seres humanos está intimamente ligada à ascensão de sua indústria de veículos elétricos.

A China está incentivando a utilização de robôs humanoides em aplicações industriais, com a campanha para incentivar governos locais e empresas estatais a identificar aplicações industriais para esses robôs. A automação industrial de fábricas é um segmento da indústria de robótica em que a China estabeleceu uma liderança dominante, com utilidade econômica comprovada.

Embora a promessa dos humanoides ainda não tenha se concretizado plenamente, a China já estabeleceu uma liderança dominante em um segmento da indústria de robótica que tem utilidade econômica comprovada: a automação industrial de fábricas





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