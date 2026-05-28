A CBF está tentando tratar Neymar como apenas um entre os 26 convocados para a Copa, mas as dificuldades desta missão são evidentes. O atacante, que chegou com uma lesão na panturrilha direita, foi uma das ausências da primeira atividade em campo.

A CBF tenta tratar Neymar como apenas um entre os 26 convocados para a Copa, mas as dificuldades desta missão são evidentes. O primeiro dia na Granja Comary, em Teresópolis, já mostrou as diferenças entre Neymar e o restante do elenco.

O atacante, que chegou com uma lesão na panturrilha direita, foi uma das ausências da primeira atividade em campo. A outra foi Danilo, do Flamengo, que estava desgastado fisicamente após ter atuado por 90 minutos pelo rubro-negro na noite anterior. Neymar passou pelas mesmas avaliações físicas que os demais, mas a CBF informou que ele foi encaminhado a uma clínica na cidade para a realização de exames complementares. A entidade quer ter noção da gravidade de sua contusão.

Embora o Santos tenha tratado publicamente o caso como um edema leve, a comissão técnica da seleção desconfia que seja mais grave, o que o deixaria fora dos amistosos contra Panamá e Egito e, talvez, até da estreia contra Marrocos. Esta situação deixa Neymar num estágio mais atrasado dentro do planejamento da comissão técnica para os atletas.

O grupo de convocados é muito heterogêneo, com atletas que vieram de ligas diferentes e foram submetidos a estímulos distintos em relação a clima, minutagem e intensidade. Em relação aos que registram maior carga de trabalho na temporada estão Vini Jr, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Gabriel Martinelli, que ainda não se apresentaram, pois vão jogar a final da Liga dos Campeões da Europa. Já entre os que chegam com uma minutagem mais baixa estão Endrick e Rayan.

Além dos atletas que atuam no futebol brasileiro e, consequentemente, tiveram férias há menos tempo que os demais. A heterogeneidade aparece também no histórico recente de lesões. Alguns atletas chegam aptos, mas registraram longos períodos no departamento médico de seus clubes na temporada. São casos como os de Alisson, Raphinha, Bremer e Alex Sandro.

O foco desta semana será em tirar a carga de desgaste de quem veio de uma batida recente e fazer trabalhos de aquisição de condicionamento para os que atuam por ligas estrangeiras encerradas há mais de uma semana. São estes os favoritos para iniciarem os trabalhos de campo e para o amistoso de domingo. Na segunda parte, semana que vem, já nos EUA, o trabalho servirá para ganho físico e homogeneização de todo o grupo.

O teste será no dia 6, contra o Egito, já com os três finalistas da Champions integrados. Quem não for titular nos amistosos, receberá uma carga ainda maior de trabalho para estar preparado para a Copa. O objetivo é que, na semana da estreia, a maioria da delegação já esteja no mesmo nível físico. A dúvida é Neymar, que antes precisa tratar sua lesão





jornalextra / 🏆 6. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Neymar Copa Do Mundo CBF Seleção Brasileira Lesão

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CBF padroniza transporte dos convocados para a Copa com nova logísticaA Confederação Brasileira de Futebol implementará, pela primeira vez, um modelo unificado de transporte para todos os jogadores que chegam à concentração na Granja Comary, eliminando o uso de helicópteros e veículos particulares. A medida visa assegurar igualdade, melhorar a organização e reduzir atrasos causados pelo trânsito, reforçando o espírito de equipe durante a preparação para a competição.

Read more »

CBF e Santos fazem mistério sobre condições em que Neymar vai se apresentar à seleçãoJogador segue sem treinar plenamente no clube e tem situação monitorada

Read more »

Blindagem da CBF frustra torcedores que queriam ver NeymarA expectativa de ver de perto os jogadores da Seleção Brasileira acabou dando lugar à frustração para pai e filho, que viajaram de Cantagalo

Read more »

CBF adota cautela com lesão de Neymar e jogador passará por novos examesAstro do Santos chega à Granja Comary na manhã desta quarta-feira (27)

Read more »