A Caixa Econômica Federal aumenta o prêmio do concurso especial de 30 anos da Mega-Sena para R$ 300 milhões

A Caixa Econômica Federal anunciou o aumento do prêmio do concurso especial de 30 anos da Mega-Sena para R$ 300 milhões, o sorteio será realizado às 11h do dia 24 de maio. O valor subiu para R$ 200 milhões na última quarta-feira e foi elevado novamente neste sábado.

Volantes da Mega-Sena — Foto: Rafa Neddermeyer / Agência Brasil A Caixa Econômica Federal aumentou a estimativa do prêmio do concurso especial de 30 anos da Mega-Sena para R$ 300 milhões.

O sorteio será realizado às 11h do dia 24 de maio. A estimativa para o concurso 3.010 era inicialmente de R$ 150 milhões, conforme divulgado pela Caixa em abril. O valor subiu para R$ 200 milhões na última quarta-feira (13) e foi elevado novamente neste sábado, chegando a R$ 300 milhões. Segundo as regras divulgadas pela Caixa, o prêmio do sorteio especial não acumula.

Com isso, se ninguém acertar as seis dezenas, o valor principal será dividido entre os apostadores que acertarem a quina. Se ainda assim não houver vencedores suficientes, seguirá para a quadra, aumentando as chances de alguém acertar a sequência de números. As apostas podem ser feitas até às 22h (horário de Brasília) do dia 23 de maio pelo aplicativo Loterias Caixa, pelo portal Loterias Caixa ou em qualquer lotérica do país.

Clientes do banco também podem fazer suas apostas pelo internet banking. A transmissão começa momentos antes de cada dia de concursos, no site e no canal do g1 no YouTube. A partir de domingo (17) todas as apostas na modalidade da Mega-Sena passarão a ser exclusivas para a Mega 30 anos. Para jogar, basta marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis nos volantes ou deixar que o sistema escolha as dezenas, por meio da Surpresinha.

A aposta simples custa R$ 6. Quem aposta também pode escolher participar do concurso por meio de bolões, preenchendo o campo específico no volante. Pela primeira vez, os bolões online campanie ser comprados até uma hora antes do sorteio. Como funciona a Mega-Sena?

A Mega-Sena, criada em 1996, é uma loteria combinatória de números com 60 dezenas e 5 conjuntos. Os participantes podem marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis nos volantes ou deixar que o sistema escolha as dezenas, por meio da Surpresinha. A aposta simples custa R$ 6. Quem gosta da modalidade pode participar do concurso por meio de bolões, preenchendo o campo específico no volante.

Pela primeira vez, os bolões online poderão ser comprados até uma hora antes do sorteio. Uma boa estrategia para ganhar na Mega-Sena é optar por combinar os números que tem mais chances de serem sorteados, como números pares, primos consecutivos ou números menores que a soma dos dois anteriores. Outra estrategia é evitar números com valores simbólicos, como 13, 17, 33 e 44.

O maior prêmio pago em um concurso regular da Mega-Sena — sem considerar a Mega da Virada — foi de R$ 317,8 milhões, em outubro de 2022. Criada em 1996, a Mega-Sena já movimentou mais de R$ 115 bilhões ao longo de três décadas. De acordo com a Caixa, 980 apostas já receberam prêmios milionários desde a criação da loteria





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