A Bonmad aposta em recursos eletrônicos inspirados em scooters urbanas

A Bonmad é uma marca que está apostando em recursos eletrônicos inspirados no universo das scooters urbanas e ampliando a presença de tecnologia embarcada nas bicicletas elétricas. Em vez de se aproximar apenas das bicicletas tradicionais, muitos modelos da marca passaram a incorporar soluções típicas de scooters e pequenos veículos urbanos.

A Bonmad é uma marca que está apostando em recursos eletrônicos inspirados no universo das scooters urbanas e ampliando a presença de tecnologia embarcada nas bicicletas elétricas .

Em vez de se aproximar apenas das bicicletas tradicionais, muitos modelos da marca passaram a incorporar soluções típicas de scooters e pequenos veículos urbanos. Os modelos da Bonmad chamam atenção menos pelo perfil esportivo e mais pela integração entre mobilidade e tecnologia embarcada. Em boa parte das versões comercializadas pela empresa, o conjunto eletrônico ganha protagonismo e transforma a bicicleta em um equipamento híbrido, que mistura características de bike elétrica, ciclomotor urbano e dispositivo conectado.

Essa mudança aparece em detalhes que vão além do motor elétrico. Um dos diferenciais mais visíveis das bicicletas da Bonmad está nos painéis eletrônicos instalados no guidão. Em vez de indicadores básicos, os modelos costumam reunir velocímetro, nível de bateria, odômetro e informações de condução em uma única interface digital. Na prática, o painel funciona como uma pequena central de monitoramento.

É uma lógica semelhante à dos carros conectados atuais, em que o condutor acompanha consumo energético e status do sistema em tempo real. Essa camada eletrônica também ajuda a aproximar o produto do cotidiano de consumidores acostumados a smartphones, aplicativos e dispositivos digitais. Outro ponto que diferencia os modelos da Bonmad é a incorporação de itens pouco comuns em bicicletas convencionais. Algumas versões incluem alarme integrado, partida remota, buzina eletrônica, setas laterais e iluminação completa em LED.

Esse conjunto aproxima a experiência de uso da lógica dos veículos urbanos compactos. A presença de setas e iluminação reforçada, por exemplo, dialoga diretamente com o uso em trajetos urbanos noturnos ou em vias compartilhadas com carros e motos.

Além disso, o alarme integrado responde a uma preocupação crescente nas grandes cidades: segurança contra furtos. Em bicicletas elétricas, onde bateria e componentes eletrônicos elevam o valor do produto, sistemas antifurto começam a ganhar relevância semelhante à observada em motocicletas. Enquanto parte do mercado de bicicletas elétricas aposta em visual esportivo, a Bonmad segue uma linha mais voltada ao conforto urbano. Modelos da marca utilizam bancos largos, pneus mais espessos e suspensões dianteira e traseira em algumas configurações.

Isso altera o perfil do usuário pretendido. Em vez do ciclista tradicional, o foco parece estar em consumidores que buscam deslocamentos curtos sem grande esforço físico ou preocupação esportiva. Essa característica também explica a presença de itens como cestos dianteiros, compartimentos sob o banco e suportes para celular em alguns modelos. O objetivo deixa de ser performance e passa a ser funcionalidade cotidiana.

Parte das bicicletas elétricas da Bonmad utiliza motores entre 500 W e 1000 W, dependendo da versão. Isso coloca esses modelos dentro de uma discussão crescente sobre a fronteira entre bicicleta elétrica e ciclomotor urbano. No mercado brasileiro, muitos consumidores passaram a buscar veículos compactos que dispensam estrutura tradicional de motocicleta, mas ainda ofereçam aceleração elétrica, autonomia razoável e facilidade de recarga doméstica. Esse fenômeno tem gerado debates frequentes em fóruns especializados e comunidades de ciclistas.

Parte das discussões envolve justamente a diferença entre bicicletas elétricas com pedal assistido e modelos mais próximos de scooters compactas elétricas. No caso da Bonmad, a estratégia parece seguir um caminho intermediário: manter o formato visual de bicicleta, mas incorporar soluções eletrônicas e estruturais típicas de veículos urbanos motorizados. A evolução das bicicletas elétricas também revela uma transformação maior no mercado doméstico.

Produtos antes vistos apenas como veículos passaram a competir pela atenção do consumidor com eletrônicos pessoais e dispositivos inteligentes. Hoje, autonomia de bateria, tempo de recarga, painel digital e conectividade têm peso semelhante ao design do quadro ou ao tipo de pneu. Em muitos casos, a decisão de compra passa menos pelo universo do ciclismo e mais pela experiência tecnológica oferecida





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