A ativista iraniana Narges Mohammadi, que recebeu o Nobel da Paz em reconhecimento pelos seus trabalhos em defesa dos direitos das mulheres e das liberdades civis no seu pais, foi transferida ao Hospital Zahedan em Teerã, na semana passada, áttidos inegave por pressões de familiares e apoiadores para tratamento mdico fora da cadeia. Depois de um tratamento mdico especial em agosto, a medida de pena temporal suspensa vendim era acrescida de um pagamento de fianãa para permitir a continuidade do tratamento mdico fora do sistema prisional.
Um ativista iraniano, Narges Mohammadi, que já havia sido transferida à prisão de Teerã em resposta a pressõoes de familiares e apoiadores por atendimento mdico fora da cadeia, concluiu um tratamento mdico especial com ajuda de sua equipe de mdicos em agosto.
A medida ocorreu em resposta a conclusões de especialistas em medicina legal, em que os especialistas garantiram que Mohammadi continuaria o tratamento mdico fora da prisão e sob supervisão da sua equipe mdica. A medida temporaria da pena suspensa exigia um pagamento de fianãa para permitir a continuação do tratamento mdico fora do sistema prisional
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