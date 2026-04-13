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A Ascensão Profissional em Crise: A Prioridade é a Qualidade de Vida

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A Ascensão Profissional em Crise: A Prioridade é a Qualidade de Vida
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📆4/13/2026 11:35 PM
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Cada vez mais profissionais com mais de 35 anos recusam promoções, priorizando o bem-estar e a conciliação com a vida pessoal. Estudo revela a mudança de valores no mercado de trabalho e a necessidade de as empresas se adaptarem.

É meio-dia de uma terça-feira. Duas jovens estão sentadas em um work café no bairro de Chamberí. É estranho porque trabalham em uma Big Four. “Nós deixamos”, dizem em uníssono. Uma delas concorda em contar, desde que mantenha o anonimato. Aos 37 anos, ela decidiu dar uma guinada em sua vida. “Estudar Psicologia e ser autônoma.” Ascender na consultoria não estava em seus planos por uma razão: “Não compensa. Quero chegar em casa e ver meu filho acordado.” E sobre o aumento salarial que o acompanha, ela se pergunta: “Quanto mais? Dinheiro significa mais responsabilidades e horas, estresse e pressão demais. Há coisas que não podem ser compradas.”

O mesmo opina Daniel Ramírez, responsável comercial em uma empresa do setor de construção. “O salário deixou de ser o principal motor para ascender”, assegura. “Promover leva consigo não só objetivos mais elevados, mas adquirir novas competências que também não são reconhecidas no aumento salarial.” E assume que é o primeiro que habituou seus clientes “a estar disponível na hora do almoço e até depois das oito da noite. Ascender supõe multiplicar essa atenção e gerenciar equipes. No final, não ter vida. Prefiro ficar como estou”, diz.

Renunciar à promoção dentro de uma empresa é uma tendência à qual cada vez mais trabalhadores com mais de 35 anos se juntam. Segundo uma pesquisa da InfoJobs, seis em cada dez funcionários deixaram de aspirar a ascender profissionalmente. 19% não querem assumir mais responsabilidades ou funções e 38% não têm interesse em promover nem se importam com o reconhecimento.

“O conceito de sucesso profissional foi reconfigurado. Não se admite que um emprego chegue a prejudicar a qualidade de vida e não seja compatível com a vida pessoal”, aponta Mónica Pérez Callejo, diretora de Estudos da InfoJobs. E acrescenta: “O aumento salarial que acompanha essa promoção também não está cobrindo as expectativas. Os aumentos melhoraram nos níveis mais baixos, mas não nos níveis médios e altos.”

Como consequência disso, boa parte desses perfis estão vendo como seu poder aquisitivo se deteriora diante do aumento do custo de vida. “Essa falta de correspondência entre esforço e recompensa econômica esfria o interesse de progredir e frustra cada vez mais o tradicional incentivo da ascensão profissional”, opina Pérez Callejo, que também destaca nesta renúncia o impacto da tecnologia: “Aumentou o nível de pressão porque agora tudo é medido e controlado com foco nos resultados.”

O estudo Talent Trends 2025 da consultoria de seleção Michael Page confirma essa tendência: 55% dos funcionários renunciariam a uma promoção se isso afetasse seu bem-estar. E Domenec Gilabert, diretor geral da Page Group, acredita que é algo que veio para ficar, “pelo menos nos próximos cinco anos”. É contundente ao afirmar que “a ambição de promover é a mesma, mas as empresas devem evoluir nesse campo”. E para isso ele aconselha “projetar um novo paradigma de promoção”.

Um modelo que deve pivotar, em sua opinião, em três eixos: “Conciliação, muita flexibilidade e bem-estar; confiança e clareza, ou seja, que as empresas sejam transparentes na comunicação de remunerações, planos de estratégia e em tudo o que diz respeito às mudanças que serão feitas”. Como terceiro ponto, acrescenta “explicar muito bem como ele vai se adaptar às novas tecnologias. Embora 40% as usem, apenas 20% possuem ferramentas corporativas.” Além disso, Gilabert ressalta a importância do aumento salarial na ascensão, situado em média em 8,7%, segundo o estudo Evolução Salarial 2007-2025, elaborado pela EADA Business School e ICSA Grupo. Um aumento que ele qualifica como “pequeno” e recomenda uma faixa “não inferior a 10% e em torno de 20% se a pessoa passar de quadro para comando”.

Além da variável salarial, há quem aponte que o desinteresse em assumir maiores responsabilidades corresponde a uma mudança mais profunda na relação dos trabalhadores com seu emprego. É o caso de Álvaro Lleo, professor da Universidade de Navarra: “O funcionário carece de propósito e não encontra sentido no que faz”, diz. Uma linha que confirma a Pesquisa global da Deloitte 2025 com mais de 23.000 trabalhadores europeus. Nove em cada dez membros da geração Z (89%) e os millennials (92%) consideram que ter um propósito é importante para sua satisfação e bem-estar no trabalho.

Um aspecto “preocupante”, na opinião de Lleo, porque “a maioria das empresas não são capazes de transmitir o impacto que seu trabalho tem na sociedade. Aí reside a diferença.” E exemplifica com a multinacional dinamarquesa ISS, de serviços de limpeza, segurança, catering e gestão de instalações, cuja equipe supera 350.000 funcionários em todo o mundo. “Realizaram uma oficina com os operários para que, tendo em conta que não realizavam o trabalho de seus sonhos, os ajudasse a ganhar consciência sobre o impacto que seu trabalho tinha nos cliente.

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