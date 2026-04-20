A ascensão meteórica de Andrés Gómez: o novo motor ofensivo do Vasco em 2026

Após a saída de nomes consagrados, o colombiano Andrés Gómez assume o protagonismo no Vasco da Gama, destacando-se pela intensidade física e pelo papel central na criação de jogadas ofensivas.

Na temporada de 2026, o cenário do Vasco da Gama passou por transformações profundas, marcada pela saída de nomes que antes serviam como pilares técnicos, a exemplo de Philippe Coutinho, Vegetti e o jovem Rayan. Em meio a esse vazio deixado por lideranças consagradas, o atacante colombiano Andrés Gómez emergiu não apenas como uma alternativa, mas como o verdadeiro protagonista do setor ofensivo cruz-maltino.

A ascensão do jogador, que já demonstrava potencial no final do ciclo anterior, consolidou-se com uma regularidade impressionante, tornando-o uma peça indispensável no esquema tático implementado pela comissão técnica para este ano. A responsabilidade sobre seus ombros cresceu proporcionalmente à sua entrega em campo, fazendo com que o torcedor vascaíno depositasse nele a esperança de gols e jogadas de efeito. O desempenho de Andrés Gómez tem sido pautado por uma mistura de vigor físico atlético e uma capacidade de desequilíbrio no um contra um que poucos atletas do atual elenco possuem. No entanto, o processo de amadurecimento do colombiano é acompanhado de perto pelo treinador, que busca refiná-lo para que a velocidade não seja o único atributo do atleta. Segundo o comandante, um ex-atacante, o desafio atual reside em aprimorar a tomada de decisão no último terço do gramado. O técnico reconhece que, apesar da qualidade, ainda existem falhas técnicas que precisam ser corrigidas com paciência e trabalho diário, ressaltando que o desenvolvimento de um jogador desse calibre não acontece do dia para a noite, especialmente em um ambiente de calendário apertado e exigências constantes. A fama de corredor incansável de Gómez já atravessou as barreiras de São Januário e ganhou reconhecimento nacional. Jogadores de equipes rivais, como Raniele e Hugo Souza, do Corinthians, chegaram a comentar, de forma bem-humorada, a dificuldade física imposta pelo atacante durante os noventa minutos. Raniele, em particular, mencionou a surpresa com o fôlego do colombiano, que mantém a mesma intensidade do primeiro ao último minuto, mesmo quando os defensores adversários já apresentam sinais claros de exaustão. Com uma média notável de 77,1 metros de progressão com bola por partida e 27 passes decisivos contabilizados, ele se tornou o motor do ataque do Gigante da Colina. Enquanto busca o equilíbrio final entre a força bruta e o preciosismo técnico na finalização, Andrés Gómez segue sendo a figura que dita o ritmo do Vasco, provando que sua contratação foi um dos movimentos mais acertados do planejamento esportivo do clube nos últimos tempos





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