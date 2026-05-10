A Ascensão Implacável de John Kennedy e o Dilema Tático no Fluminense

John Kennedy torna-se a peça fundamental para a sobrevivência do Fluminense e do técnico Luis Zubeldía, mas continua lutando por um lugar no time titular apesar dos números avassaladores.

O cenário atual do Fluminense é marcado por uma dualidade intrigante e, para muitos torcedores, incompreensível. De um lado, temos a instabilidade coletiva de uma equipe que atravessa sua fase mais turbulenta na temporada, lutando para encontrar consistência e evitar crises profundas.

Do outro, surge a figura iluminada de John Kennedy, um atacante que parece ter assumido a responsabilidade de carregar o time nas costas, transformando-se no verdadeiro salvador da pátria em momentos de desespero. A atuação recente contra o Vitória, que culminou em um empate por 2 a 2, é o exemplo perfeito dessa dinâmica. Kennedy não foi apenas um jogador; ele foi o motor do time, participando ativamente de todas as fases do jogo.

Desde a marcação defensiva, onde demonstrou um empenho incomum, até a finalização letal, o camisa 9 dominou as ações. O gol marcado e a assistência magistral para Kevin Serna nos instantes finais não foram apenas números no placar, mas sim escudos que protegeram o técnico Luis Zubeldía de uma pressão que já beirava a insustentabilidade. A relação entre a performance de John Kennedy e a permanência de Zubeldía no cargo tornou-se quase simbiótica.

Não se trata apenas de futebol, mas de sobrevivência política e profissional dentro do clube. Poucos dias antes do confronto com o Vitória, a história já havia se repetido em solo argentino. No duelo contra o Independiente Rivadavia, pela Copa Libertadores, Kennedy entrou no segundo tempo e, em apenas 12 minutos, mudou o destino da partida. Aquele gol não evitou apenas uma eliminação virtual da competição continental, mas também afastou a possibilidade real de demissão do treinador.

Internamente, o clima era de tensão máxima, e a possibilidade de uma mudança no comando técnico era discutida abertamente. Foi a eficiência cirúrgica de Kennedy que silenciou as críticas e deu a Zubeldía um fôlego extra, embora a pergunta sobre a titularidade do atleta continue a ecoar nos corredores do CT. O que torna a situação ainda mais paradoxal é a insistência do treinador em manter Rodrigo Castillo como a primeira opção no ataque.

Nos confrontos mais decisivos da Libertadores, como as partidas contra o Bolívar e o Independiente Rivadavia, Castillo foi o escolhido para iniciar. Contudo, a frieza dos números não mente e expõe uma disparidade gritante de produtividade. Mesmo com minutagens semelhantes, John Kennedy apresenta índices de eficiência muito superiores. O brasileiro possui mais que o dobro de gols que seu concorrente direto, além de liderar as estatísticas de finalizações e gols esperados.

É a manifestação clara de um jogador que vive o auge de sua forma física e mental. Com 11 gols marcados em 2026, ele se isola como o artilheiro absoluto da equipe, distanciando-se consideravelmente de Kevin Serna. Essa evolução de Kennedy não aconteceu por acaso. O atleta passou por um processo de amadurecimento rigoroso, especialmente após um ano de 2025 repleto de altos e baixos e turbulências pessoais e profissionais.

A mudança de postura começou na pré-temporada, com uma dedicação redobrada aos treinos e uma preparação psicológica focada na resiliência. Hoje, o atacante demonstra uma maturidade que contrasta com a impulsividade de sua juventude, sabendo ler melhor o jogo e escolher os momentos certos para atacar. Ele deixou de ser apenas a promessa do título de 2023 para se tornar a realidade necessária para o Fluminense em 2026.

Entretanto, a sensação de derrota mencionada pelo próprio jogador após o empate com o Vitória revela sua ambição e a consciência de que o time pode render mais. Kennedy não quer ser apenas o herói dos minutos finais ou o substituto de luxo que apaga incêndios; ele almeja o protagonismo integral.

A questão que agora domina o debate esportivo é a seguinte: quantas vezes mais o atacante precisará salvar a pele do treinador e a honra do clube para que sua titularidade se torne indiscutível? A insistência em Castillo parece, cada vez mais, um erro estratégico que ignora a evidência do campo. O Fluminense possui em mãos uma arma letal e decisiva, mas continua a utilizá-la apenas quando o desespero bate à porta.

Para que o Tricolor volte a sonhar com títulos e estabilidade, a meritocracia baseada em gols e impacto real precisará prevalecer sobre as preferências táticas equivocadas





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