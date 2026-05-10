Head Topics

A Ascensão Implacável de John Kennedy e o Dilema Tático no Fluminense

Esportes News

A Ascensão Implacável de John Kennedy e o Dilema Tático no Fluminense
FluminenseJohn KennedyLuis Zubeldía
📆5/10/2026 8:35 AM
📰Lance!
205 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 102% · Publisher: 51%

John Kennedy torna-se a peça fundamental para a sobrevivência do Fluminense e do técnico Luis Zubeldía, mas continua lutando por um lugar no time titular apesar dos números avassaladores.

O cenário atual do Fluminense é marcado por uma dualidade intrigante e, para muitos torcedores, incompreensível. De um lado, temos a instabilidade coletiva de uma equipe que atravessa sua fase mais turbulenta na temporada, lutando para encontrar consistência e evitar crises profundas.

Do outro, surge a figura iluminada de John Kennedy, um atacante que parece ter assumido a responsabilidade de carregar o time nas costas, transformando-se no verdadeiro salvador da pátria em momentos de desespero. A atuação recente contra o Vitória, que culminou em um empate por 2 a 2, é o exemplo perfeito dessa dinâmica. Kennedy não foi apenas um jogador; ele foi o motor do time, participando ativamente de todas as fases do jogo.

Desde a marcação defensiva, onde demonstrou um empenho incomum, até a finalização letal, o camisa 9 dominou as ações. O gol marcado e a assistência magistral para Kevin Serna nos instantes finais não foram apenas números no placar, mas sim escudos que protegeram o técnico Luis Zubeldía de uma pressão que já beirava a insustentabilidade. A relação entre a performance de John Kennedy e a permanência de Zubeldía no cargo tornou-se quase simbiótica.

Não se trata apenas de futebol, mas de sobrevivência política e profissional dentro do clube. Poucos dias antes do confronto com o Vitória, a história já havia se repetido em solo argentino. No duelo contra o Independiente Rivadavia, pela Copa Libertadores, Kennedy entrou no segundo tempo e, em apenas 12 minutos, mudou o destino da partida. Aquele gol não evitou apenas uma eliminação virtual da competição continental, mas também afastou a possibilidade real de demissão do treinador.

Internamente, o clima era de tensão máxima, e a possibilidade de uma mudança no comando técnico era discutida abertamente. Foi a eficiência cirúrgica de Kennedy que silenciou as críticas e deu a Zubeldía um fôlego extra, embora a pergunta sobre a titularidade do atleta continue a ecoar nos corredores do CT. O que torna a situação ainda mais paradoxal é a insistência do treinador em manter Rodrigo Castillo como a primeira opção no ataque.

Nos confrontos mais decisivos da Libertadores, como as partidas contra o Bolívar e o Independiente Rivadavia, Castillo foi o escolhido para iniciar. Contudo, a frieza dos números não mente e expõe uma disparidade gritante de produtividade. Mesmo com minutagens semelhantes, John Kennedy apresenta índices de eficiência muito superiores. O brasileiro possui mais que o dobro de gols que seu concorrente direto, além de liderar as estatísticas de finalizações e gols esperados.

É a manifestação clara de um jogador que vive o auge de sua forma física e mental. Com 11 gols marcados em 2026, ele se isola como o artilheiro absoluto da equipe, distanciando-se consideravelmente de Kevin Serna. Essa evolução de Kennedy não aconteceu por acaso. O atleta passou por um processo de amadurecimento rigoroso, especialmente após um ano de 2025 repleto de altos e baixos e turbulências pessoais e profissionais.

A mudança de postura começou na pré-temporada, com uma dedicação redobrada aos treinos e uma preparação psicológica focada na resiliência. Hoje, o atacante demonstra uma maturidade que contrasta com a impulsividade de sua juventude, sabendo ler melhor o jogo e escolher os momentos certos para atacar. Ele deixou de ser apenas a promessa do título de 2023 para se tornar a realidade necessária para o Fluminense em 2026.

Entretanto, a sensação de derrota mencionada pelo próprio jogador após o empate com o Vitória revela sua ambição e a consciência de que o time pode render mais. Kennedy não quer ser apenas o herói dos minutos finais ou o substituto de luxo que apaga incêndios; ele almeja o protagonismo integral.

A questão que agora domina o debate esportivo é a seguinte: quantas vezes mais o atacante precisará salvar a pele do treinador e a honra do clube para que sua titularidade se torne indiscutível? A insistência em Castillo parece, cada vez mais, um erro estratégico que ignora a evidência do campo. O Fluminense possui em mãos uma arma letal e decisiva, mas continua a utilizá-la apenas quando o desespero bate à porta.

Para que o Tricolor volte a sonhar com títulos e estabilidade, a meritocracia baseada em gols e impacto real precisará prevalecer sobre as preferências táticas equivocadas

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lance! /  🏆 30. in BR

Fluminense John Kennedy Luis Zubeldía Libertadores Futebol Brasileiro

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Zubeldía define escalação do Fluminense com muitas mudanças e John Kennedy de voltaZubeldía define escalação do Fluminense com muitas mudanças e John Kennedy de voltaO Fluminense está escalado para enfrentar o Vitória neste sábado (9), pelo Brasileirão, no Maracanã. Zubeldía optou...
Read more »

Veja gols em Fluminense x Vitória: John Kennedy abre o placar e Kayzer empataVeja gols em Fluminense x Vitória: John Kennedy abre o placar e Kayzer empataO Fluminense encara o Vitória no Maracanã em partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão. Os mandantes vem de um empate pela Libertadores.
Read more »

John Kennedy brilha, mas vê empate do Fluminense com 'Sensação de derrota'John Kennedy brilha, mas vê empate do Fluminense com 'Sensação de derrota'John Kennedy foi o principal nome do Fluminense no empate por 2 a 2 com o Vitória, neste sábado (9), no Maracanã...
Read more »

John Kennedy vê Hulk como grande aliado no Fluminense e projeta parceriaJohn Kennedy vê Hulk como grande aliado no Fluminense e projeta parceriaJohn Kennedy, camisa 9 do Fluminense, demonstrou a importância da chegada de Hulk após o empate em 2 a 2 com o Vitória no Maracanã. O atacante disse que o grupo está preparado para receber o novo reforço tricolor e projetou uma parceria com o atacante no segundo semestre. Além disso, John Kennedy comentou que deixou o gramado frustrado com o resultado, mas entende a importância do momento turbulento do clube para se manter focado.
Read more »



Render Time: 2026-05-10 11:37:23