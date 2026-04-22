A ascensão do PCC como uma corporação global do crime organizado

Análise sobre a estruturação empresarial e a estratégia de violência seletiva do PCC, comparando-o a organizações criminosas italianas segundo especialistas de segurança pública.
Uma recente reportagem publicada pelo conceituado jornal americano The Wall Street Journal colocou em evidência a perigosa escalada do Primeiro Comando da Capital ( PCC ), estabelecendo paralelos diretos entre a sua estrutura de atuação e a das históricas organizações criminosas italianas, como a Cosa Nostra.
Em entrevista ao programa CNN Prime Time, José Vicente, ex-secretário nacional de Segurança Pública, corroborou a tese apresentada pela publicação estrangeira, destacando que a facção paulista transcendeu o modelo convencional de crime organizado brasileiro ao adotar uma lógica estritamente empresarial. De acordo com o especialista, o PCC não opera como os demais grupos criminosos, que mantêm focos territoriais e muitas vezes caóticos; ele se profissionalizou ao ponto de gerir uma cadeia de suprimentos global que exige logística, contabilidade e relações internacionais robustas. A transição do PCC, que originalmente nasceu como uma facção voltada para a proteção de detentos dentro do sistema prisional, para um conglomerado do narcotráfico, é um fenômeno de gestão sem precedentes na história criminal do país. José Vicente enfatiza que a facção utiliza a proximidade geográfica com grandes centros produtores de cocaína, como Bolívia, Peru e Colômbia, para adquirir matéria-prima em larga escala. Esse domínio da cadeia produtiva permite que o grupo compre o quilo da droga por valores extremamente baixos e o comercialize em mercados asiáticos, como Hong Kong, por preços que podem chegar a 100 mil dólares. Essa operação exige uma capacidade administrativa sofisticada, capaz de coordenar o transporte transoceânico e a negociação com cartéis estrangeiros, provando que o crime organizado moderno funciona como uma multinacional do ilícito que precisa otimizar custos e maximizar lucros. Outro pilar fundamental dessa semelhança com o crime organizado italiano é a alteração estratégica no uso da violência. Diferente de facções que buscam o confronto direto e constante com as forças de segurança, o PCC adotou a filosofia da violência seletiva. O exemplo recente do assassinato de Vinicius Gritzbach, ocorrido nas proximidades do aeroporto internacional de Guarulhos, ilustra como a organização utiliza a força apenas para eliminar alvos específicos que representam obstáculos aos seus interesses comerciais ou financeiros. Segundo José Vicente, o PCC aprendeu com os erros do passado, especialmente após as ondas de ataques de 2006, que confrontar o Estado gera um desgaste que não é rentável para os negócios. Em vez disso, a facção optou pela infiltração econômica, lavando o imenso volume de capital obtido através do tráfico por meio de fintechs, empresas de fachada e investimentos em setores da economia formal, o que torna a tarefa de combate ao grupo uma das maiores complexidades para as autoridades de segurança pública brasileiras no século XXI
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