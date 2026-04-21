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A Ambiciosa Jornada do Brasil para se tornar a Arábia Saudita Verde

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A Ambiciosa Jornada do Brasil para se tornar a Arábia Saudita Verde
BiocombustíveisSAFEnergia Sustentável
📆4/21/2026 7:30 AM
📰CNNBrasil
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Análise sobre o potencial do Brasil na liderança dos biocombustíveis e os desafios para converter a produção agrícola em poder geopolítico no mercado global de energia.

A recente declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao classificar o Brasil como a futura Arábia Saudita dos biocombustíveis , coloca em pauta uma transformação estrutural que vai muito além da retórica política. O país, que já detém uma posição de destaque na matriz energética global, busca converter sua expertise em produção de etanol e biodiesel em um poder geopolítico comparável ao dos grandes produtores de petróleo do Oriente Médio.

No entanto, alcançar esse patamar exige uma análise detalhada sobre a diferença entre possuir grandes volumes produtivos e ter a capacidade efetiva de controlar o mercado internacional através da precificação. Atualmente, o Brasil produz cerca de 35 bilhões de litros de etanol anualmente, o que representa aproximadamente 27% da oferta mundial, além de uma produção de biodiesel que ultrapassa a marca de 7 bilhões de litros, fortalecida por políticas domésticas de incentivo e mandato. O grande motor desse crescimento projetado para os próximos anos reside no mercado de combustível sustentável de aviação, conhecido mundialmente pela sigla SAF. Com projeções que indicam movimentações superiores a 40 bilhões de dólares até 2030, o SAF é o campo de batalha onde o Brasil pretende consolidar sua influência. Diferente do petróleo bruto, onde o preço é ditado por instabilidades geopolíticas e conflitos regionais, o valor dos biocombustíveis é norteado por prêmios regulatórios de carbono. Isso significa que o Brasil está inserido em uma lógica de mercado onde a sustentabilidade e a baixa emissão de gases poluentes se traduzem em valor comercial. Portanto, a estratégia brasileira está ancorada na capacidade de entregar produtos com uma intensidade de carbono muito reduzida, atendendo às exigências rigorosas da União Europeia e dos protocolos internacionais de aviação, que buscam desesperadamente soluções para a descarbonização sem paralisar o setor de transportes. Contudo, transformar essa ambição em realidade exige superar barreiras que o petróleo não enfrenta. O mercado de combustíveis renováveis ainda é um mosaico fragmentado de regulações, sem uma curva de preços global integrada ou uma padronização que permita aos produtores brasileiros exercerem o papel de formadores de preços. Enquanto a Arábia Saudita utiliza suas reservas e a gestão da oferta para influenciar o valor marginal do barril, o Brasil ainda se encontra em um estágio onde a sua produção atua principalmente na redução de custos. O sucesso do projeto depende de iniciativas internas, como o programa Combustível do Futuro, que visa injetar mais de 200 bilhões de reais na economia ao longo da próxima década. Para que a analogia com a Arábia Saudita deixe de ser apenas um slogan e se torne uma realidade estratégica, o governo brasileiro precisará atuar como um arquiteto do mercado, ajudando a criar normas globais, cadeias de suprimentos resilientes e mecanismos de negociação que concedam ao país o poder de coordenação que hoje ele ainda não detém. Caso contrário, o Brasil continuará sendo um grande player agrícola de baixo custo, mas sem a capacidade de ditar as regras do jogo energético global

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Biocombustíveis SAF Energia Sustentável Geopolítica Descarbonização

 

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