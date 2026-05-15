A advocacia em risco: corrupção está corroendo a integridade da profissão

A denúncia é feita por investigadores em operações policiais e relatório da ONU sobre a implementação da Convenção da ONU contra a Corrupção. Alguns magistrados questionam as proteções concedidas a escritórios, argumentando que o sigilo profissional e a inviolabilidade da relação advogado-cliente podem ser considerados riscos para a luta contra a lavagem de dinheiro.

A verdadeira ameaça à advocacia não reside no regime antilavagem, mas na corrupção daqueles que corroem a integridade da profissão. As operações policiais já apontavam para a participação de advogados em esquemas de lavagem de dinheiro associados a organizações criminosas, especialmente ao Comando Vermelho (CV) e ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

A ausência de regulação antilavagem aplicável à advocacia permanece como uma fragilidade estrutural do sistema brasileiro de prevenção à lavagem de dinheiro. Desde 2023, o(GAFI) aponta a advocacia como uma das poucas atividades relevantes no Brasil não sujeita a obrigações antilavagem formais. Em 2025, relatório da(ONU) sobre a implementação da Convenção da ONU contra a Corrupção avaliou a conformidade do Brasil com essa convenção.

Essa lacuna é especialmente relevante porque as principais entidades internacionais em prevenção à lavagem de dinheiro e a literatura especializada caracterizam as ‘atividades e profissões não financeiras designadas’ (DNFBP, na sigla em inglês) como setores da economia expostos a riscos de lavagem de dinheiro, entre os quais se inclui a advocacia





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