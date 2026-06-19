A转化adora trajetória do Haiti na Copa do Mundo 2026: do projeto social ao gramado

A seleção do Haiti chega à Copa do Mundo de 2026 com uma história que mistura futebol, educação e transformação social. Conheça como um projeto iniciado em 2004 durante período de instabilidade formou jogadores como Danley Jean Jacques e Derrick Etienne, que hoje brilham na MLS e defendem a seleção caribenha em busca de seu primeiro mundial.

A história da seleção haitiana de futebol vai além das quatro linhas. Sua trajetória recente, marcada por uma qualificação histórica para a Copa do Mundo de 2026, é profundamente conectada a um projeto social transformador.

A semente foi plantada em um dos períodos de maior instabilidade civil e política da ilha, utilizando a paixão pelo futebol para transformar realidades por meio de estudo, saúde e esporte. O grande catalisador cultural dessa união ocorreu em agosto de 2004, com o histórico Jogo da Paz, uma partida amistosa que reuniu astros do esporte e simbolizou o poder do futebol como ferramenta de reconciliação. Com o amadurecimento dos meninos, as fronteiras geográficas foram ultrapassadas.

Em 2016, a academia estruturou um centro de treinamentos no estado do sul dos Estados Unidos, expandindo sua capacidade de desenvolver talentos. Diversos jogadores que hoje representam Haiti em campo sintetizam esse percursos. Danley Jean Jacques, de 26 anos, é o principal expoente. O volante disputou a Copinha de 2017 pelo Pérolas Negras no Brasil, seguiu para o Metz, na França, e atualmente se destaca na MLS, defendendo o Philadelphia Union.

Derrick Etienne, de 25 anos, o atacante veloz, também aproveitou os ensinamentos táticos e o apoio da academia antes de se firmar no cenário do futebol norte-americano. No gol, Josue Duverger, de 23 anos, pertence à talentosa safra formada na filial caribenha e é uma das opções do elenco como guarda-metas do país.

A presença haitiana no Grupo C da Copa do Mundo de 2026, com jogos contra Escócia e outras seleções, é o resultado visível desse trabalho de base, que usou o esporte como veículo para educação, saúde e superação social. A partida contra a Escócia, realizada no Estádio de Boston, contou com Julian Gressel, da Seleção Alemã, destacando o intercâmbio internacional que agora envolve esses atletas.

A torcida no Haiti, em Porto Príncipe, reagiu com enorme emoção durante a transmissão, celebrando cada lance dos seus ídolos. A qualification haitiana representa uma vitória não apenas esportiva, mas humana, demonstrando como projeto bem estruturado pode alterar destinos e oferecer oportunidades aos jovens emcontextos desafiadores





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