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9 Sopas Detox para começar a Semana com Saúde e Beleza

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9 Sopas Detox para começar a Semana com Saúde e Beleza
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📆5/18/2026 10:15 PM
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Descubra receitas fáceis e saborosas para manter seu corpo funcionando com saúde e beleza, com a ajuda dos alimentos detox que ajudam a eliminar toxinas e melhorar o funcionamento do fígado, rins e intestino.

Os alimentos detox são aqueles que possuem propriedades capazes de auxiliar na eliminação de toxinas do organismo. Eles são ricos em vitaminas, minerais, antioxidantes e fibras, que ajudam a melhorar o funcionamento do fígado, rins e intestino, órgãos responsáveis pela desintoxicação do corpo.

Alguns alimentos detox, como couve, espinafre, alho e gengibre, podem ser incorporados em diversas receitas, incluindo sopas, facilitando o consumo e potencializando seus benefícios para o organismo. Por isso, a seguir, confira como preparar 9 sopas detox para começar a semana

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