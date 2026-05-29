777 Carioca interpela Lamacchia, presidente do Vasco, por negociar ilegalmente a venda da SAF

A empresa 777 Carioca, que controla 70% das ações da Sociedade de Futebol do Arsenal (SAF) do Vasco, interpele Marcos Lamacchia, presidente do clube, por negociar ilegalmente a venda da SAF. A empresa afirma que o Vasco está tentando vender a SAF a Lamacchia, mesmo após ter perdido temporariamente o controle da gestão por decisão judicial no Rio de Janeiro.

Marcos Lamacchia (esquerda) e o presidente do Vasco , Pedrinho (direita) — Foto: Reprodução/Linkedin e Leandro Amorim/ Vasco não pratique atos relacionados à venda da SAF doA empresa alerta que qualquer negócio envolvendo a SAF pode gerar problemas jurídicos futuros.

Na petição, a 777 Carioca, representada pelo Monteiro de Castro, Setoguti Advogados , afirma que continua sendo dona de 70% das ações da SAF do Vasco, apesar de ter perdido temporariamente o controle da gestão por decisão judicial no Rio de Janeiro. E diz que o clube estaria negociando ilegalmente a venda da SAF para Lamacchia como se essas ações não fossem mais dela.

Segundo a empresa, a decisão liminar do TJRJ apenas suspendeu temporariamente seus direitos políticos e econômicos, mas não retirou sua propriedade sobre as ações. A disputa principal está sendo discutida em arbitragem, ainda sem decisão definitiva. O documento cita que a decisão em vigor é ‘precária’ e que, apesar de ser reapreciada em breve, o Vasco passou a agir como se a 777 tivesse sido excluída da SAF.

Em 2022, a empresa se tornou titular de 70% das ações, das quais 39% estão subscritas. A interpelação funciona como uma espécie de aviso formal para que Lamacchia não alegue futuramente que desconhecia os fatos da disputa. O pedido é para que o enteado de Leila Pereira respeite o direito de propriedade da 777 sobre 70% das ações da SAF e deixe de praticar atos que possam ameaçar ou violar tais direitos.

Uma vez notificado, se o empresário levar adiante qualquer negociação, pode incorrer em má-fé, segundo a empresa. As tratativas para a venda da SAF estão avançadas e já há um acordo encaminhado para uma operação de aproximadamente R$ 2 bilhões por 90% das ações





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