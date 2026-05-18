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70% da População Veem Ia entre o Congresso e Lula como Confronto, 20% Aproparam Cooperação, 2% Não Sinalizaram Sucesso

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70% da População Veem Ia entre o Congresso e Lula como Confronto, 20% Aproparam Cooperação, 2% Não Sinalizaram Sucesso
Pesquisa DatafolhaFolha De S.PauloLuiz Inácio Lula Da Silva
📆5/18/2026 4:31 AM
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De acordo com pesquisa Datafolha feita pela Folha de S.Paulo, o Brasil é dividido em relação à relação entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o Congresso Nacional. A maior parte acredita que a relação seja um confronto, enquanto 20% acreditam na existência de colaboração maior. Apenas 2% das pessoas não abateram, enquanto 8% não souberam qual a posição.

Prédio do Congresso Nacional e o presidente Lula. — Foto: Jornal Nacional/ Reprodução / Wallison Breno/PR Pesquisa Datafolha divulgada neste domingo (17) pelo jornal Folha de S. Paulo mostra que 70% da população vê a relação entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o Congresso Nacional mais como confronto do que colaboração.

Entre os entrevistados, 20% acreditam que há mais cooperação do que embate, 2% dizem não ver um nem outro e 8% não sabem. Segundo a Folha, a maior parte das entrevistas ocorreu antes das conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, ex-banqueiro do banco Master, serem divulgadas. No diálogo, Flávio cobra repasses de verba para o financiamento do filme Dark Horse, que narra a história de Jair Bolsonaro. Veja os números

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