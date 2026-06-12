7 Receitas com Filé-mignon para um Almoço de Dia dos Namorados Inesquecível

Descubra sete receitas elegantes e saborosas com filé-mignon para surpreender seu amor no Dia dos Namorados. São pratos práticos que combinam carnes suculentas com molhos cremosos e acompanhamentos especiais, perfeitos para celebrar a ocasião.

No Dia dos Namorados, cada detalhe importa - e isso inclui o cardápio. Para surpreender quem você ama com um almoço especial , apostar em pratos com filé-mignon é uma escolha certeira.

Macia, saborosa e versátil, essa carne nobre é perfeita para criar momentos memoráveis à mesa. Abaixo, confira 7 receitas práticas com filé-mignon que combinam elegância e sabor, ideais para celebrar o amor com afeto e boa comida! A primeira sugestão é medalhões de filé-mignon com molho de vinho tinto e vegetais grelhados. Para preparar, tempere os medalhões com sal e pimenta-do-reino.

Em uma frigideira, aqueça azeite de oliva e manteiga em fogo médio e sele os medalhões até dourarem. Reserve. Na mesma frigideira, doure cebola-roxa e alho, adicione vinho tinto e açúcar mascavo, cozinhando até engrossar. Finalize com manteiga e tempere.

Grelhe vegetais como cogumelos paris, pimentões e cenouras temperados com azeite e sal. Monte o prato colocando a carne no centro, regue com o molho e disponha os vegetais ao redor, decorando com tomilho. A segunda opção são medalhões com molho de mostarda e mel. Após selar a carne, prepare o molho na frigideira com mostarda dijon, mel e creme de leite, cozinhando até ficar cremoso.

Sirva os medalhões cobertos com o molho. A terceira receita é filé-mignon ao molho de queijos com espaguete. Prepare a carne selada e reserve. À parte, derreta creme de leite, requeijão, parmesão e gorgonzola em fogo baixo.

Cozinhe o espaguete conforme instruções da embalagem, escorra e misture com manteiga. Sirva a carne sobre o macarrão com o molho de queijos por cima. A quarta receita traz medalhões de filé-mignon com purê de batata e molho de vinho tinto. Torre a carne e reserve.

Cozinhe batatas-inglesas até amolecer, amasse com creme de leite, manteiga, sal e noz-moscada. Para o molho, reduza vinho tinto, caldo de carne e açúcar mascavo, finalizando com manteiga. Monte colocando o purê no centro, a carne por cima e o molho ao redor, finalizando com batata-palha. A quinta sugestão é medalhões com crosta de castanha-do-pará.

Misture castanha moída, manteiga, mostarda dijon e mel para formar uma pasta, cubra a carne e asse a 200 °C por 10 minutos. A sexta opção são medalhões envoltos em bacon. Enrole cada medalhão com uma fatia de bacon, prenda com palitos e doure em frigideira com manteiga, azeite, tomilho, alecrim e alho. A sétima e última receita é filé-mignon ao molho champignon.

Refogue cebola, adicione tiras de filé, doure rapidamente, junte champignon, ketchup e mostarda, cozinhe por 8 minutos e finalize com creme de leite. Todas as receitas são práticas e garantem um almoço de Dia dos Namorados inesquecível





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