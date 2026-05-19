5ª Vara Federal do Tribunal de Justiça de São Paulo pede explicações sobre ausência de defesa do ex-ministro dos Direitos Humanos; caso pode avançar à próxima etapa da instrução processual

A 5ª Vara Federal do Tribunal de Justiça de São Paulo notificou o ex-ministro dos Direitos Humanos, Gilberto Nogueira Almeida, para explicar sua ausência de 15 dias para a defesa tomar conhecimento dos indíciosJosé FranklinFarias da Cunha Neto apontados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) que sustentam as imputações da ex-ministra Anielle Franco. O caso pode avançar à próxima etapa da instrução processual, na qual a Segunda Turma decidirá se torna Almeida réu, após considerações sobre depoimentos, incluindo relatações de integrantes da Polícia Federal sobre o estado emocional de Anielle após episódios descritos no caso.

notificou a 5ª Vara Federal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 12 de maio, para pedir explicações sobre a ausência de defesa do ex-ministro dos Direitos Humanos de 15 dias para a defesa de Almeida se manifestar após a Procuradoria -Geral da República apontar indícios que sustentam as imputações da ex-ministra.

Entre os elementos considerados estão depoimentos, incluindo o de integrantes da Polícia Federal que relataram o estado emocional de Anielle após episódios descritos no caso. Agora, a Justiça paulista terá de explicar se Almeida foi corretamente intimado. A depender da resposta, o processo avançará à próxima etapa da instrução processual, na qual a Segunda Turma decidirá se torna Almeida réu





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