45 Novas Toxinas Produzidas por Salmonella Identificadas pela USP

Os pesquisadores analisaram dados genéticos de Salmonella e seu Sistema de Secreção do Tipo VI (T6SS), um sistema em forma de lança usado pela bactéria para injetar efetores, moléculas que interferem no funcionamento de outras células. Esses dados permitiram identificar possíveis toxinas e comparar sequências entre diferentes bactérias.

Pesquisadores da USP (Universidade de São Paulo) descobriram 45 novas toxinas produzidas por bactérias do gênero Salmonella, que abriga espécies associadas a infecções alimentares. O trabalho, conduzido no Centro de Pesquisa em Biologia de Bactérias e Bacteriófagos (CEPID B3) e publicado na revista PLOS Biology, mostra que essas substâncias atuam principalmente na competição entre microrganismos por espaço e recursos e indica que elas podem, no futuro, inspirar o desenvolvimento de novos antibióticos, estudos aprofundados com humanos e aplicações biotecnológicas.

O B3 é um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPIDs) apoiados pela FAPESP





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

USP Bacteria Infecções Alimentares Genética Competência Microbiológica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SUS atualiza protocolo de asma com novas regrasDoença inflamatória crônica das vias aéreas não tem cura, mas tem controle ou remissão e é heterogênea. Portaria amplia terapias para casos graves.

Read more »

Defesa Civil descarta novas explosões e alerta para risco de desabamentos de imóveis no JaguaréTrabalho da perícia no local ainda não foi concluído

Read more »

UE planeja novas regras contra designs viciantes em redes sociaisSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Nova medida: Múltiplas marcas de moda devem se hälsa em Salmonella no rio AmazonasUma nova descoberta epidemiológica sugere que uma importante cadeia de suprimentos de moda no Amazonas está sendo afetada por um surto de produto contaminado com Salmonella. Essa notificação deve levar a ações imediatas nos setores de moda e alimentos.

Read more »