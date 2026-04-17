4 Receitas de Ensopados Para Aquecer Seus Dias de Outono

Descubra 4 receitas deliciosas e práticas de ensopados para aproveitar ao máximo os dias frios de outono. Opções com peixe, frango, tofu e carne para aquecer o corpo e a alma.

Com a chegada dos dias mais frios, a culinária ganha um toque especial, com a preferência por pratos que aquecem o corpo e a alma, repletos de nutrição e sabor. Entre as diversas opções que oferecem conforto e aconchego, os ensopados se destacam como protagonistas. Sua versatilidade é um dos maiores trunfos, permitindo uma infinidade de combinações entre ingredientes frescos e temperos aromáticos, resultando em pratos únicos e personalizados. São a escolha perfeita para momentos em família, promovendo a união em torno da mesa, ou para desfrutar de uma refeição solitária e prazerosa. Os aromas que emanam durante o preparo e as texturas ricas de cada garfada transformam a experiência gastronômica em algo verdadeiramente memorável. Para inspirar você a explorar o mundo dos ensopados neste outono, apresentamos quatro receitas práticas e incrivelmente saborosas, ideais para aquecer suas noites.

O primeiro destaque é o Ensopado de Pescada com Legumes, uma opção leve e nutritiva. Para prepará-lo, você precisará de 500g de filé de pescada em pedaços, uma xícara de chá de cenoura em rodelas, uma xícara de chá de batata em cubos, meia xícara de chá de cebola picada, três dentes de alho picados, duas colheres de sopa de azeite, duas xícaras de chá de caldo de peixe, uma xícara de chá de molho de tomate, meia xícara de chá de pimentão em tiras, o suco de meio limão, além de cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino a gosto. O preparo inicia com a pescada temperada com limão, sal e pimenta, reservada. Em seguida, em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar translúcida, adicione o alho até liberar o aroma. Incorpore a cenoura e a batata, misture para envolver nos temperos. Adicione o molho de tomate e o caldo de peixe, cozinhando até que os legumes comecem a amaciar. Abaixe o fogo, adicione o pimentão e misture. Por fim, acrescente os pedaços de pescada, cozinhando por poucos minutos sem mexer em excesso, até o peixe estar cozido. Ajuste os temperos e finalize com cheiro-verde antes de servir.

Em seguida, exploramos o reconfortante Ensopado de Frango com Batata-Doce. Esta receita requer 500g de peito de frango em cubos, duas xícaras de chá de batata-doce descascada e em cubos, uma cebola picada, três dentes de alho picados, duas colheres de sopa de azeite, duas xícaras de chá de caldo de frango, um tomate picado, um ramo de alecrim e cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino a gosto. O preparo começa em uma panela grande, aquecendo o azeite em fogo médio e dourando o frango por todos os lados. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente, seguido pelo alho até liberar aroma. Acrescente o tomate e cozinhe até começar a desmanchar. Despeje o caldo de frango e o ramo de alecrim, cozinhando até o frango amolecer. Abaixe o fogo, adicione a batata-doce e cozinhe até que esteja macia e o caldo encorpado. Retire o ramo de alecrim, ajuste os temperos e finalize com cheiro-verde antes de servir.

Para uma opção vegetariana, apresentamos o delicioso Ensopado de Tofu com Legumes. Os ingredientes incluem 300g de tofu em cubos, duas xícaras de chá de repolho fatiado, uma xícara de chá de cenoura em cubos, uma xícara de chá de batata em cubos, uma cebola picada, três dentes de alho picados, duas colheres de sopa de azeite, duas xícaras de chá de molho de tomate, duas xícaras de chá de caldo de legumes, uma colher de chá de páprica picante, uma colher de chá de gengibre ralado, sal e pimenta-do-reino a gosto, e cebolinha picada para finalizar. Na panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente, adicione o alho e misture. Incorpore a cenoura e a batata, mexendo bem. Adicione o molho de tomate e o caldo de legumes, cozinhando até os legumes amolecerem. Abaixe o fogo, adicione o repolho, a páprica e o gengibre, misturando. Acrescente o tofu, cozinhando por mais alguns minutos para absorver os sabores, sem mexer demais. Ajuste sal e pimenta, e finalize com cebolinha.

Finalmente, para os amantes de carne, o robusto Ensopado de Carne com Mandioca e Cenoura. Você precisará de 500g de carne bovina em cubos, duas xícaras de chá de mandioca descascada e em cubos, uma xícara de chá de cenoura em rodelas, uma cebola picada, três dentes de alho picados, duas colheres de sopa de azeite, duas xícaras de chá de caldo de carne, dois tomates picados, uma folha de louro, sal e pimenta-do-reino a gosto, e cheiro-verde picado para finalizar. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure a carne. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente, seguido pelo alho. Acrescente os tomates e cozinhe até desmancharem. Despeje o caldo de carne e a folha de louro, cozinhando até a carne amolecer. Abaixe o fogo, adicione a mandioca e a cenoura, cozinhando até ficarem macias e o caldo espesso. Ajuste os temperos e finalize com cheiro-verde.

Essas receitas são apenas um ponto de partida para explorar a riqueza e o conforto que os ensopados podem trazer para a sua mesa nos dias mais frios. Experimente, adapte e crie seus próprios sabores, aproveitando o melhor da estação





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