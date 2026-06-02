39% das tarefas brasileiras podem ser executadas por IA, aponta estudo

Um estudo da consultoria E2+ e da empresa Anthropic revelou que quase quatro em cada dez tarefas realizadas por trabalhadores brasileiros podem ser executadas por Inteligência Artificial (IA).

Um estudo da consultoria E2+ e da empresa Anthropic revelou que quase quatro em cada dez tarefas realizadas por trabalhadores brasileiros podem ser executadas por Inteligência Artificial (IA).

As economistas Maria Pedote e Julia Bonilha estimam que 39% das tarefas executadas pelos trabalhadores no país são potencialmente realizáveis por uso de IA. O estudo também revelou que os setores de informação, comunicação e atividades financeiras lideram em nível de exposição à IA, com 64% de tarefas potencialmente substituíveis. Em seguida vêm administração pública, educação e saúde, e comércio, com 53%, 50% e 50% das tarefas respectivamente.

Juntos, esses setores correspondem a metade da população ocupada brasileira em 2025, observa a consultoria. Além disso, o estudo aponta que as mulheres e os jovens fazem parte da população mais suscetível ao avanço da IA, com as mulheres apresentando percentual de tarefas potencialmente executáveis por IA (43,3%) significativamente superior aos homens (35,8%)





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