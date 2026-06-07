30ª Parada LGBT+ de SP combina voto, resistência e reapropriação da bandeira nacional

A 30ª edição da Parada LGBT+ de São Paulo teve como tema central a importância do voto e a defesa dos direitos da comunidade, com muitos participantes usando as cores da bandeira brasileira em um gesto de reapropriação. O evento enfrentou redução de patrocinadores e trios elétricos, refletindo um clima conservador e retração global em investimentos em diversidade, mas manteve-se como espaço de mobilização política.

A 30ª Parada LGBT+ de São Paulo , realizada no último domingo, trouxe como tema central a importância do voto e a defesa dos direitos da comunidade, em um contexto de polarização política e retração de investimentos corporativos em diversidade.

Milhares de pessoas ocuparam a Avenida Paulista com bandeiras do arco-íris e também com as cores da bandeira brasileira, em um gesto simbólico de reapropriação de um símbolo frequentemente associado à extrema-direita nos últimos anos. A edição de 2026, que coincide com as eleições gerais, foi marcada por discursos políticos e pela presença de candidatos, como a deputada federal Samia Bonfim (PSOL), que subiu em um dos trios elétricos para criticar um projeto de lei municipal que tenta transferir o evento para espaços fechados e restringir a participação de crianças.

A multidão vaiou a proposta, reforçando a reivindicação por espaços públicos e livres. Apesar do clima festivo, a organização enfrentou dificuldades financeiras significativas. Segundo a Associação da Parada do Orgulho LGBT, a saída de grandes patrocinadores entre 2025 e 2026 resultou em uma queda de 60% na receita destinada ao evento. No ano passado, 12 marcas apoiaram a Parada; neste ano, apenas três permaneceram: a cervejaria Amstel, o Grupo L'Oréal e a Philip Morris Brasil.

O número de trios elétricos também diminuiu, de 19 para 14, refletindo uma retração global nos investimentos corporativos em diversidade e inclusão. Esse cenário contrasta com o período pós-pandemia, quando houve um forte crescimento do interesse empresarial.

Participantes como a assistente social Silvia Maria de Lima, de 58 anos, que trabalha com pessoas portadoras de HIV, destacaram a importância de usar as cores da bandeira brasileira na Parada, afirmando que 'hoje podemos por a bandeira do Brasil na nossa causa, símbolo que por muito tempo foi apropriado pela extrema-direita'. O evento também atraiu visitantes de outros estados, como o estudante de medicina Gabriel Yuri Pereira, de Itajubá (MG), que veio pela primeira vez atraído pelo tema político.

Casais como Andreza Costa e Elida Silva, de Belém (PA), elogiaram a orientação política do evento, que além da diversão, oferece conscientização sobre os debates da comunidade. A psicóloga Andrea Domanico, de 60 anos, relacionou a falta de patrocínios ao 'clima conservador' na sociedade e defendeu o voto consciente para a comunidade LGBT.

Sua esposa, Suely Oliveira, de 67 anos, segurava uma bandeira do Brasil e afirmou que ela simboliza que o país é de todas as cores e que todas precisam ser respeitadas. Shows de Pabllo Vittar e Glória Groove animaram o público, mas a redução da infraestrutura evidenciou os desafios enfrentados pela Parada, que completa 30 anos como um espaço crucial de mobilização política e social, mesmo diante de um ambiente conservador e de cortes de investimentos





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