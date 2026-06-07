30ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo celebra três décadas de luta e resistência com foco político e inclusão familiar

A 30ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, realizada na Avenida Paulista, reuniu uma multidão que exibia camisas do Brasil e leques coloridos. Com o tema 'A rua convoca, a urna confirma', o evento destacou a importância do voto na defesa dos direitos LGBTQIAPN+, além de celebrar três décadas de resistência. A presença de muitas famílias com crianças reforçou a mensagem de segurança e inclusão, contrariando recente proposta de proibição de menores na Parada. Símbolos como os leques coloridos e a bandeira com as cores do Brasil marcaram a edição, que também contou com discursos de políticos e a participação de pessoas de diversos estados.

A 30ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo ocorreu neste domingo, dia 7, na Avenida Paulista, reunindo uma grande multidão que exibia camisas da seleção brasileira e os tradicionais leques coloridos.

O evento, que celebrou três décadas de luta e resistência da comunidade LGBTQIAPN+, teve como tema "A rua convoca, a urna confirma", fazendo referência à importância do voto e das eleições na defesa e ampliação dos direitos. Apesar dos avanços históricos, especialistas e ativistas alertam para a vulnerabilidade desses direitos frente a disputas políticas e tentativas de retrocesso.

Recentemente, um projeto de lei aprovado em primeira votação na Câmara Municipal propôs proibir a presença de crianças e adolescentes na Parada, mesmo quando acompanhadas, gerando forte reação. A escolha do tema também homenageia os 30 anos da urna eletrônica no Brasil. Políticos marcaram presença e discursaram de cima dos trios elétricos. Entre os participantes, muitas famílias com crianças estiveram presentes, reforçando a mensagem de que a Parada é um espaço seguro e inclusivo.

O artista plástico Hal Wildson, que desenvolveu a bandeira estampada no personagem Votinho, mascote do ano, foi com sua família. Ele destacou a importância de trazer os filhos para um ambiente de "amor, orgulho e futuro", contestando a ideia de que a Parada seria hostil. Outros pais, como Caio e Carolina, e Isabel e Sofia, também levaram suas filhas, desejando que a naturalização da diversidade faça parte da formação das crianças.

O acesso universal ao evento foi reforçado por relatos de famílias homoafetivas que vieram de outros estados, como Fafá e Evely Landim, do Ceará, que celebraram sua própria história de amor e luta por direitos diários. Os leques coloridos, símbolo icônico da Parada, estiveram por toda parte, embalando discursos e músicas, do hino nacional a hits pop.

Para muitos, como a assistente de logística Sabrina Nascimento e o técnico em nutrição Rosinaldo Coelho, o leque é um acessório de representatividade e luta que acompanha a experiência coletiva. Para Mohamed Ghandi, o leque é uma fonte de renda: em sua barraca na Avenida Paulista, ele vende centenas de unidades personalizadas, um comércio que cresceu nos últimos anos.

A presença maciça de crianças e a ampla participação de famílias, inclusive de outras regiões do país, demonstraram a força do evento como Celebration espaço de visibilidade e afirmação. A Parada também contou com a participação de casais que mantêm a tradição há anos, como os empresários Jailson Sales e Luiz Rodrigues, que só faltaram durante a pandemia.

Por fim, a edição de 2024 reforçou que a luta LGBTQIAPN+ continua nas ruas e nas urnas, celebrando conquistas sem perder a vigilância contra retrocessos





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