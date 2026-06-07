30ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo: A rua convoca, a urna confirma

A 30ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, realizada em 7 de julho na Avenida Paulista, reuniu milhares de pessoas com o tema '30 Anos Parada SP: A rua convoca, a urna confirma', destacando a importância do voto na defesa dos direitos da comunidade.

A 30ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo , realizada no dia 7 de julho na Avenida Paulista, reuniu uma multidão em um evento histórico que celebrou três décadas de luta e resistência.

Com o tema 30 Anos Parada SP: A rua convoca, a urna confirma, a manifestação deste ano teve como foco central a importância do voto e da participação democrática como ferramentas essenciais para a conquista e manutenção dos direitos da população LGBT+. Desde sua primeira edição em 1996, na Praça Roosevelt, até se consolidar na Avenida Paulista no ano seguinte, a Parada sempre foi um palco para pautas fundamentais, como o reconhecimento da união estável, o direito à identidade de gênero, a adoção por casais homoafetivos e a criminalização da LGBTfobia.

No ano passado, o tema foi o envelhecimento, mostrando a diversidade de questões enfrentadas pela comunidade. Matheus Emílio Pereira da Silva, diretor da Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo (APOLGBT-SP), destacou que todas as conquistas obtidas nos tribunais passaram antes pelas ruas. Em 2005, o debate sobre união estável culminou no reconhecimento pelo STF uma década depois. Em 2006, a criminalização da LGBTfobia foi levada à Avenida Paulista e posteriormente equiparada ao crime de racismo pelo STF.

Temas como direitos trans, doação de sangue e adoção também foram discutidos antes de se tornarem realidade. No entanto, Silva reforçou que ainda falta um compromisso do Legislativo para assegurar esses direitos em lei, e não apenas por decisões judiciais. Por isso, a Parada de 2024 focou nas eleições, incentivando a comunidade a votar em candidatos comprometidos com a causa.

Este ano, a Parada contou com 14 trios elétricos, uma redução significativa em relação aos 19 de 2023, devido a uma queda de 60% na receita de patrocínios. Apesar disso, o público compareceu em peso desde as 10h da manhã. Artistas como Pabllo Vittar, Urias, Gloria Groove, Pepita, Diego Martins, Jup do Bairro, Melody, MC Soffia, entre outros, animaram a multidão.

A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Janine Mello, marcou presença, ressaltando a campanha O Brasil é de Todas as Cores: Para Todas as Pessoas. A secretária Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, Symmy Larrat, anunciou um acordo técnico com o Ministério da Justiça e o CNJ para produzir dados governamentais sobre violência contra a população LGBT+, visando protocolos mais eficazes desde o acolhimento da denúncia até a investigação.

A Parada seguiu pela Rua da Consolação até a Praça da República, reafirmando que a luta por igualdade continua





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