3 pessoas morreram em ataque a Moscou após grande onda de ataques ucranianos sobre Kiev

Ao menos três pessoas morreram perto de Moscou depois que a Ucrânia atacou a Rússia com mais de 550 drones durante a madrugada, informou a agência de notícias estatal russa TASS, citando autoridades locais e militares. O ataque a Moscou é 'o maior em mais de um ano', segundo a TASS, que citou informações divulgadas pelo prefeito da cidade.

Ao menos três pessoas morreram perto de Moscou depois que a Ucrânia atacou a Rússia com mais de 550 drones durante a madrugada, informou a agência de notícias estatal russa TASS, citando autoridades locais e militares.

O ataque a Moscou é 'o maior em mais de um ano', segundo a TASS, que citou informações divulgadas pelo prefeito da cidade. Ele foi feito após uma grande onda de ataques russos no início da semana contra a capital ucraniana, Kiev. A ofensiva russa matou ao menos 25 pessoas e feriu dezenas, segundo autoridades ucranianas.

Durante a madrugada deste domingo, uma mulher morreu após um drone atingir uma residência particular em Khimki, cidade a noroeste da capital russa, informou o prefeito Sergey Sobyanin, acrescentando que outra pessoa ficou presa sob os escombros. A Rússia abateu quase todos os drones, com exceção de oito, em sete locais diferentes, acrescentou a agência. Durante a noite, enquanto Sobyanin afirmou que as defesas aéreas abateram mais de 120 drones que se dirigiam para Moscou e seus arredores.

Detritos também causaram um incêndio em uma casa na vila de Subbotino, e quatro pessoas ficaram feridas quando drones danificaram vários quarteirões residenciais na cidade de Istra, no oeste do país





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