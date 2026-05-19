26 noms escolhidos para a Copa do Mundo de 2026, agora visando à finalização da seleção e jogadores convocados

Com o elenco fechado, agora o foco se volta para a reta final da preparação da seleção e dos jogadores convocados, espalhados por oito ligas diferentes ao redor do mundo.
Os 26 nomes já foram definidos que representarão o Brasil na Copa do Mundo de 2026, e agora o foco está na reta final da preparação da seleção.
Os convocados estão espalhados por oito ligas diferentes ao redor do mundo, com o elenco fechado para apresentar-se no dia 27 de maio, na Granja Comary, em Teresópolis-RJ. Nessa data, apenas o Campeonato Brasileiro ainda ocorrerá, já que a 18ª rodada está prevista para o final de semana dos dias 30 e 31, quando haverá um amistoso do Brasil contra o Panamá no Maracanã.
As demais ligas nacionais, da Inglaterra, Turquia, Itália, Rússia, Arábia Saudita, França e Espanha, já terão se encerrado. No entanto, no dia 30, há a decisão da Champions League, entre o PSG de Marquinhos e o Arsenal de Gabriel Magalhães e Martinelli, todos convocados. Dessa forma, não estarão à disposição de Ancelotti.
No dia seguinte ao amistoso, o Brasil viaja para os Estados Unidos, onde enfrentará o Egito no último jogo antes da Copa, marcado para o dia 6 de junho, no Huntington Bank Field. Depois, seguirão para Nova Jersey, que será a sede da seleção em território norte-americano. Os treinos do Brasil serão no CT do New York Red Bulls, recém inaugurado. Após isso, viram a chave de vez para a caminhada pelo hexacampeonato mundial.
E a estreia será no dia 13, contra Marrocos, depois enfrentam o Haiti, no dia 19, e encerram a fase de grupos contra a Escócia, no dia 19.27/5: Apresentação dos convocados na Granja Comary, no Rio de Janeiro13/6: 1ª rodada, Copa do Mundo - Brasil x Marrocos, Metlife Stadium (Nova Iorque/Nova Jersey) Neymar deve vestir a camisa 10 da seleção pela 4ª vez em Copa do Mundo e igualar marca de PeléQualquer ator de 'A viagem' já morreu?
Nair Bello, Cláudio Cavalcanti, Lolita Rodrigues e mais; relembre Leticia Colin reflete sobre retomada do casamento com Michel Melamed: 'O amor adulto é revolucionário'A atriz, que estreou ontem como a mocinha de 'Quem ama cuida', fala do reencontro com o ator de 50 anos: 'Um sentimento forte renasceu'Altores detalham bastidores de cena da enchente em 'Quem ama cuida': 'Tinha muito medo do frio', conta Leticia Colin Aline Dias, Victor Sparapane e Anajú Dorigon estrelam a novelinha ‘Icônica: De faxineira à fashionista’, do Globoplay A trama tem o universo da moda como pano de fundo e aposta numa trama repleta de ambição, romance e reviravoltasSurpresa na convocação da seleção, Ibañez é casado, discreto e faz viagens luxuosas com a mulher; conheçaRafa Kalimann relembra frustração com parto por cesárea e aprendizados: 'Sentimento de não ter sido suficiente
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Com Neymar, Ancelotti convoca Seleção para Copa do Mundo 2026; veja lista completaBrasil estreia no Mundial contra Marrocos, no dia 13 de junho
Read more »
Copa do Mundo 2026: Flamengo é o clube com mais convocados para a Seleção BrasileiraRubro-negro liderou a lista de Carlo Ancelotti com quatro jogadores escolhidos
Read more »
Ancelotti anuncia Seleção Brasileira Copa do Mundo 2026 com parceiras em criseCarlo Ancelotti, Seleção Brasileira coach, summons partners for 2026 World Cup, including Mavie (2) and Mel (10 months) to go with players. They are the parents of Mavie and Mel, with intense crisis and resolution history. Known for multiple moves, including a wedding and separations. Self-confessed infidelity in 2023 that led to split with actress Bruna Marquezine (2012-2018). With an international model and influencer (1.5 million followers) and a medical and influencer Instagram account (350K followers). A model influencer (1.5 million followers) and a medical influencer (350K followers) married to a goalkeeper and a fashion-focused influencer (553K followers) married to a midfielder.
Read more »
A reação bolsonarista com a convocação de Neymar para Copa do Mundo de 2026Flávio Bolsonaro e aliados publicaram mensagens de apoio ao camisa 10 da Seleção Brasileira
Read more »