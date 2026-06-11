2026 FIFA World Cup: Co-organization by US, Canada, and Mexico, First Time in History, Expanded to 48 Teams, and More

The 2026 FIFA World Cup will be co-hosted by the United States, Canada, and Mexico, marking the first time that the world's top football tournament has been organized by three countries. The competition will feature more matches than ever before, with the tournament expanded from 32 to 48 teams. Critics accuse FIFA organizers of diluting the tournament, but fans from Cape Verde, Curaçao, Jordan, and Uzbekistan are thrilled to see their countries making their debuts. The final match will take place in New Jersey and will include a halftime show, similar to the Super Bowl, the biggest football game in the United States. Madonna, Shakira, and BTS will be among the attractions. Cristiano Ronaldo, 41, and Lionel Messi, who will turn 39 during the tournament, will lead Portugal and Argentina, respectively. Ronaldo confirmed that this will be his last global appearance. Many believe that this could be Messi's last tournament, as he won the competition in 2022 with Argentina. With Anitta and Shakira, the three opening ceremonies of the Cup will be held, and the details of the games of the greatest World Cup in history will be revealed.

A edição de 2026 ocorrerá nos EUA, Canadá e México, sendo a primeira vez que a principal competição de futebol do mundo foi co-organizada por três países.

Além disso, haverá mais partidas do que nunca, pois o torneio foi expandido de 32 para 48 equipes. Criticos acusam os organizadores da FIFA de diluir o torneio, mas torcedores de Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão estão felizes em verem seus países estreando. A final será realizada em Nova Jersey e incluirá, pela primeira vez, um show no intervalo, semelhante ao que acontece no Super Bowl, o maior jogo do futebol americano.

Madonna, Shakira e BTS estarão entre as atrações. Cristiano Ronaldo, de 41 anos, e Lionel Messi, que completará 39 anos durante o torneio, serão capitães de Portugal e Argentina, respectivamente. Cristiano Ronaldo confirmou que esta será sua última apresentação no cenário global. Muitos acham que também pode ser o último torneio de Messi, que venceu a competição em 2022 com a Argentina.

Com Anitta e Shakira, como serão as três cerimônias de abertura da Copa — e os detalhes dos jogos do maior Mundial da históri





bbcbrasil / 🏆 8. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FIFA World Cup 2026 United States Canada Mexico Expanded Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Co-Organized Co-Organization Co-Hosted First Time First Time In History Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams Expanded To 48 Teams Expanded From 32 To 48 Teams

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SBT terá programação especial para a Copa do Mundo FIFA 2026Emissora transmite 32 partidas do torneio, incluindo todos os jogos do Brasil, e estreia atrações como 'Torcida SBT' e 'Balanço da Copa'

Read more »

Copa do Mundo Masculina da FIFA 2026: Notícias, Resultados, Jogos e Placar do BrasilÚltimas notícias da Copa do Mundo Masculina da FIFA 2026, resultados ao vivo, jogos, classificação e análises de especialistas da BBC. Acompanhe as últimas atualizações sobre partidas, notícias dos jogadores, vídeos, reportagens e os melhores momentos do maior torneio de futebol do mundo.

Read more »

Copa do Mundo FIFA 2026 começa: 48 seleções, três países sedes simultâneasA partir desta quinta-feira (11), começa o maior espetáculo do futebol mundial: a Copa do Mundo FIFA 2026. A edição deste ano entra para a história por reunir, pela primeira vez, 48 seleções e ter três países como sedes simultâneas da competição.

Read more »

Brazilian Fans Embrace Home-Stadium Experience for 2026 FIFA World CupDespite the distance, many Brazilians are looking forward to watching the FIFA World Cup from the comfort of their own homes. They are making the most of the opportunity to enjoy the tournament in their backyards, with some even planning to attend FanFest events.

Read more »