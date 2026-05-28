2ª fase da Operação Fluxo Oculto desarticula esquema de lavagem do PCC com fintechs e máfia do nafta

Operação deflagrada pelo Gaeco do MPSP e Receita Federal cumpre 55 mandados em quatro estados e mira estrutura financeira do PCC no setor de combustíveis, com uso de fintechs e importação de nafta para adulteração e sonegação.

A segunda fase da Operação Carbono Oculto , denominada Fluxo Oculto, foi deflagrada nesta quinta-feira, dia 28, pelo Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado ( Gaeco ) do Ministério Público de São Paulo e pela Receita Federal .

A operação tem como alvo principal a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustíveis, investigando um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro, adulteração de combustíveis e sonegação de impostos. Foram cumpridos 55 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Os principais investigados são empresários, operadores logísticos e pessoas utilizadas como laranjas, que demonstraram elevado grau de organização ao continuar suas atividades mesmo após as fases anteriores da operação, deflagradas em agosto de 2025. Para evitar a fiscalização, o grupo concentrou as movimentações financeiras de dezenas de postos de combustíveis em uma única conta, e nos últimos meses migrou recursos entre várias fintechs, utilizando novas empresas para substituir as antigas já expostas pelas autoridades.

Um braço do esquema importava solvente nafta para adulterar combustíveis, e o lucro obtido com a sonegação era investido em fintechs com sede na Avenida Faria Lima, em São Paulo. A ação demonstra a persistência e adaptação da organização criminosa, que reinventa seus métodos para burlar os controles estatais e manter o fluxo de recursos ilícitos.

A operação reforça a importância da atuação coordenada entre o Ministério Público e a Receita Federal no combate ao crime organizado e à corrupção estrutural em setores estratégicos da economia. As investigações seguem em andamento para identificar todos os envolvidos e quantificar os prejuízos aos cofres públicos. A expectativa é que novas etapas sejam realizadas para desarticular completamente a rede criminosa que atua há anos no mercado de combustíveis, causando danos significativos à economia e à saúde financeira do país.

A sociedade acompanha com atenção o desdobramento dessas ações, que buscam restaurar a confiança nas instituições e garantir que o crime não se beneficie de seus ilícitos





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