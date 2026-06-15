1970: A Final que Define a Alma do Futebol Brasileiro

Relembrando o tricampeonato mundial de 1970, o autor reflete sobre o jogo histórico contra a Itália, contrastando-o com o futebol atual e destacando os valores estéticos e culturais que tornam aquele momento eterno na memória nacional.

Neste domingo, o Brasil celebra uma de suas datas mais significativas: a conquista do tricampeonato mundial de futebol em 1970. O 21 de junho foi consagrado como o dia em que o futebol proporcionou 90 minutos de pura classe na vitória da seleção sobre a Itália por 4 a 1, reafirmando a identidade de um país que se reinventava.

Recentemente, movido por um desejo de encontrar motivos de orgulho após o vexatório empate com o Marrocos, reassisti àquela final no YouTube. A partida de 1970, felizmente, não se compara ao desastre mais recente, mas ainda assim há momentos que causam estranheza. Quando Rivelino mandou uma bola para a arquibancada do Estádio Azteca, por instantes confundi a memória, imaginando que assistia a um erro atual de Casemiro.

Era outra era: chuteiras pretas, camisas por dentro dos calções, a possibilidade de um goleiro receber um passe com os pés. Nas faltas, o juiz não se dava ao trabalho de medir os 9 metros e 15 centímetros regulamentares para a barreira; a distância era definida ao critério do momento. Naquele jogo, Pelé também isolou duas cobranças de falta, mas nada comprometeu a grandeza do espetáculo.

Era o tempo dos árbitros de preto, dos jogadores fumando nuos nos vestiários após a partida. Ainda assim, rever aquele épico da brasilidade, um instante sublime em mais de quinhentos anos de história, é experimentar uma leve melancolia, quase um torpor. Gérson, com calma, saiu da defesa e, sem ser pressionado, foi tecendo passes precisos até a frente da área italiana. Num futebol atual, Lucas Paquetá jamais teria tal liberdade, mas os italianos pareciam meros espectadores de uma aula magistral.

Aquele mundo distante não tinha escudos confundidos com logotipos comerciais; as numerações iam de 1 a 11, havia apenas duas substituições permitidas, a bola enchia de água nos dias chuvosos, ficando pesada. Os lances daquela final permanecem gravados na retina nacional e agora são revividos com maestria numa série da Netflix.

No entanto, ao ver o jogo completo, a memória se mostra seletiva. As escorregadas de Rivelino em bolas que tentava chutar no primeiro tempo têm um sabor quase cômico, lembrando a saída desastrada de Alisson Becker contra o Marrocos, como se o goleiro tivesse saído para fazer compras. A vergonha da partida contra o Marrocos será esquecida; o duelo contra a Itália, apesar de qualquer deslize, ficará para sempre como um dos grandes momentos desta civilização.

É um capítulo que se junta às obras de Portinari, ao humor de Machado de Assis, às coreografias de Deborah Colker, aos sambas de Paulinho da Viola, às fotografias de Sebastião Salgado, aos braços abertos do Cristo Redentor - e ajuda a explicar a grandeza de um país. Era a época dos polichinelos como preparação física, de goleiros com joelheiras e cotoveleiras, e do intervalo em que os jogadores recuperavam as energias chupando a polpa escondida de uma laranja lima.

A jogada coletiva que definiu o tento de Carlos Alberto, envolvendo Clodoaldo, Rivelino, Jairzinho, Pelé e o zagueiro, parece uma coreografia cósmica, um gol que sintetiza a elegância do futebol brasileiro. Passaram-se 56 anos. Para o próximo jogo, o técnico Ancelotti deveria exibir essa cena aos seus jogadores de chuteiras cor-de-rosa e, por favor, escalar o jovem Endrick





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