13ª Semana Nacional de Educação Financeira beneficia Rio-montanês com orientação gratuita e individualizada

O Instituto Sicoob participa da 13ª edição da Semana Nacional de Educação Financeira, que ocorre no Rio de Janeiro durante os dias 18 a 22, oferecendo orientação gratuita e individualizada à população. O objetivo é beneficiar aqueles que estão com o CPF negativado, muitas vezes sem acessos a atendimento em agências bancárias convencionais, e também os microempreendedores individuais. Com este objetivo, o Brasil tem o maior nível de endividamento familiar desde que a Confederação Nacional do Comércio começou a medir o indicador em 2010. Em março de 2026, quase oito em cada dez famílias estão endividadas. O evento tem como tema 'Educação Financeira: construindo um futuro com longevidade e prosperidade' e tem a parceria de entidades como o Sebrae, o SPC Rio, o Procon e o CRCRJ.

O Instituto Sicoob participa da 13ª edição da Semana Nacional de Educação Financeira ( Semana Enef ) e oferece orientação gratuita e individualizada à população do Rio de Janeiro, beneficiando especialmente quem está com o CPF negativado e os microempreendedores individuais.

O Brasil tem o maior nível de endividamento familiar desde 2010, com quase metade das famílias inadimplentes acumulando atrasos superiores a 90 dias. O evento tem como tema 'Educação Financeira: construindo um futuro com longevidade e prosperidade' e está em parceria com o Sebrae, o SPC Rio, o Procon e o CRCRJ. Os voluntários do Sistema Sicoob atendem de forma gratuita durante todo o dia





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