13ª edição do Vinhos de Portugal amplia a feira com mais produtos, especialistas e experiências no enoturismo

Em um novo formato com mesa em formato de U, o festival promete descobrir e explorar os rótulos portugueses, com sessões guiadas por especialistas, provas de safras históricas e conversas informais ao lado dos fabricantes. Com ofertas especiais e uma programação única, a edição de 2022 do Vinhos de Portugal espera atrair grandes olhares nacional e internacionalmente.

Evento será realizado de 28 a 30 de maio em São Paulo, no JK Iguatemi, e de 5 a 7 de junho no Rio, no Jockey Club Neste ano é São Paulo que inaugura o evento Vinhos de Portugal, que está em sua 13ª edição.

Com novos formatos para provas, enólogos premiados e uma ênfase especial no enoturismo, o festival volta para o shopping Assinantes do Valor têm 20% de desconto para participar do salão de degustação tanto em São Paulo como no Rio Serão três dias em cada cidade e um mergulho profundo no vinho português Em São Paulo, 77 produtores apresentarão seus rótlos. No Rio, serão 80 produtores.

Ao todo, mais de 700 rótulos estarão em exposição no salão de degustação, no evento a proximidade e o diálogo entre produtores e o público, com espaço para provar vinhos de norte a sul de Portugal e conversas informai





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