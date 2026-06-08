1º Workshop de Turismo de Base Comunitária Do Mangue ao Mar em Angra dos Reis

Comunidades tradicionais das três grandes baías do estado do Rio de Janeiro se reunirão entre os dias 9 e 12 de junho, na Vila do Abraão, em Angra dos Reis, para o 1º Workshop de Turismo de Base Comunitária Do Mangue ao Mar. O evento ocorrerá na Casa de Cultura Constantino Cokotós e reunirá lideranças comunitárias, pesquisadores e representantes de instituições das baías de Sepetiba, Ilha Grande e Guanabara, além de participantes de Mangaratiba e Paraty.

Ilha Grande - Em uma iniciativa que busca fortalecer modelos de desenvolvimento mais inclusivos e sustentáveis, comunidades tradicionais das três grandes baías do estado do Rio de Janeiro se reunirão entre os dias 9 e 12 de junho, na Vila do Abraão, em Angra dos Reis, para o 1º Workshop de Turismo de Base Comunitária Do Mangue ao Mar.

O evento acontecerá na Casa de Cultura Constantino Cokotós e reunirá lideranças comunitárias, pesquisadores e representantes de instituições das baías de Sepetiba, Ilha Grande e Guanabara, além de participantes de Mangaratiba e Paraty. Promovido pelo projeto Do Mangue ao Mar, realizado pela ONG Guardiões do Mar em convênio com a Transpetro, o encontro surge como uma resposta ao turismo de massa e seus impactos sobre territórios tradicionais.

A proposta é fortalecer o Turismo de Base Comunitária (TBC), modelo que prioriza a participação ativa das comunidades na gestão da atividade turística, promovendo geração de renda, valorização cultural e conservação ambiental. A programação será aberta oficialmente no dia 9 de junho, com credenciamento, mesa de abertura, encontros, vivências e atividades culturais.

Nos dias seguintes, os participantes irão debater temas como os impactos das mudanças climáticas sobre os modos de vida tradicionais, os desafios provocados pelo turismo predatório, a valorização da identidade cultural por meio do etnoturismo, a construção de redes colaborativas e o fortalecimento da governança comunitária. Segundo o presidente da ONG Guardiões do Mar e coordenador do projeto Do Mangue ao Mar, Pedro Belga, o workshop representa uma oportunidade de ampliar a cooperação entre os territórios.

-Ao reunir comunidades de diferentes baías fluminenses, o workshop cria um ambiente potente de troca de experiências e construção conjunta. É uma oportunidade de conectar saberes locais, apoio técnico e novas possibilidades de cooperação - destacou. A expectativa dos organizadores é que o evento produza resultados concretos, como a elaboração de uma carta coletiva das ‘vozes das baías’ e a definição de compromissos compartilhados entre comunidades e parceiros institucionais.

A assessora para o Turismo de Base Comunitária do projeto, Karen Loami, ressalta que o encontro foi pensado para fortalecer a autonomia dos territórios. -O turismo de base comunitária só faz sentido quando nasce do território e respeita o tempo, a cultura e os interesses de quem vive nele e dele. Este encontro foi pensado para fortalecer redes, visibilizar experiências e criar condições concretas para que as comunidades avancem com autonomia - afirmou.

O workshop também busca enfrentar desafios apontados ao longo de anos de diálogo entre lideranças comunitárias, como a necessidade de ampliar a comunicação entre os territórios, fortalecer a formação de moradores, garantir maior autonomia financeira, melhorar a infraestrutura local e incentivar a participação da juventude nos projetos turísticos. Para as comunidades costeiras, o Turismo de Base Comunitária representa uma alternativa capaz de conciliar geração de renda e preservação cultural.

-Pra gente, o turismo não pode ser uma coisa que chega de fora e decide tudo. Ele precisa ser construído com a comunidade, com respeito à nossa história, ao nosso trabalho e ao nosso jeito de viver. Quando isso acontece, ele fortalece, em vez de enfraquecer - afirmou Dinha Dias, do Ponto de Cultura S.O. S Ilha Grande.

O encontro também reforça o trabalho desenvolvido pelo projeto Do Mangue ao Mar nas baías de Sepetiba, Ilha Grande e Guanabara. A iniciativa apoia pescadores artesanais, agricultores familiares, catadores de caranguejo, caiçaras, grupos de mulheres e comunidades quilombolas por meio de formações, intercâmbios, assistência técnica e articulação entre lideranças. Para a gerente geral de Responsabilidade Social da Transpetro, Nadynni Soeiro, a união das comunidades demonstra o potencial transformador da cooperação regional.

-A articulação das três grandes baías é um exemplo de como a cooperação pode transformar desafios em oportunidades, promovendo um turismo que gera benefícios de forma sustentável e valorize as comunidades locais - destacou. A expectativa é que o workshop contribua para consolidar uma visão de turismo comprometido com a permanência das comunidades em seus territórios, a valorização dos modos de vida tradicionais e uma distribuição mais justa dos benefícios gerados pela atividade turístic





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